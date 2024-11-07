В Google Play и App Store появилось новое приложение для автовладельцев. Кому оно принадлежит и что скрывает?

На первый взгляд, новое приложение для автовладельцев в Google Play и App Store выглядит как очередной удобный инструмент для тех, кто хочет иметь всю информацию о своем автомобиле под рукой. Но кто на самом деле стоит за этим продуктом и что скрывает инновационный сервис с красноречивым названием ОРАНТА?

Выяснилось, что новое мобильное приложение для автовладельцев на самом деле принадлежит известной страховой компании. Это продукт white label, над которым работает опытный разработчик, уже создавший целый ряд решений в разных странах.

Очевидно, ОРАНТА решила зайти еще ближе к своим клиентам. По словам председателя правления Яцека Мейзнера, новый сервис должен стать "личным помощником" для каждого автовладельца. Но действительно ли этот цифровой "помощник" только упрощает жизнь автовладельцам, или имеет еще и другую цель? Почему он назван инновационным?

"Представьте, что вы имеете полный доступ ко всей информации о своем авто в одном приложении", — объясняет Мейзнер. Приложение позволяет пользователям не только оформить страховку или подать заявление на возмещение, но и, что интересно, накапливать бонусы за длительное пользование. Чем дольше используешь этот сервис, тем больше преимуществ получаешь — в частности, скидки на топливо. Компания даже запланировала внедрить реферальную программу, где каждый пользователь может "получать бонусы за друзей". Не выглядит ли это как хитрая стратегия, чтобы максимально удержать клиентов в системе?

ОРАНТА расширила функционал приложения не только на страховые услуги, но и на полный спектр вспомогательных сервисов для автовладельцев. Теперь с помощью приложения можно оплачивать парковку во Львове и Киеве, штрафы за нарушение ПДД и даже вызвать эвакуатор или воспользоваться услугами ассистанса, если автомобиль попал в неприятную ситуацию. "Это настоящая экосистема для автовладельцев", — комментирует представитель ОРАНТЫ, отмечая, что компания уже привлекает многочисленных партнеров для расширения сервисов. Но возникает вопрос: это просто забота о клиенте или эффективный способ еще больше "привязать" автовладельцев к одному приложению? Тем более, что много функционала пока еще не реализовано, а только готовится к внедрению.

Все больше клиентов замечают, что ОРАНТА, обычно ориентированная на традиционные страховые продукты, теперь активно вовлекает пользователей в цифровое пространство. Означает ли это, что компания стремится собрать больше информации о клиентах и их предпочтениях? Приложение интегрирует в себя различные виды услуг, тем самым позволяя собирать данные о привычках и потребностях пользователей. Возможно, это поможет компании лучше адаптировать свои продукты, но готовы ли клиенты делиться такой информацией, даже когда она облегчает их жизнь?

Яцек Мейзнер отмечает, что данные пользователей защищены по самым высоким стандартам безопасности. "Мы стремимся, чтобы наши клиенты чувствовали себя максимально защищенными", — добавляет он.

Так что все выглядит таким образом, что приложение от ОРАНТЫ — новый подход компании к страхованию, который имеет как очевидные преимущества, так и потенциально скрытые далеко идущие намерения. Каждый автовладелец сам будет решать, насколько ему удобно иметь "весь автомобильный мир" в одном приложении и готов ли он ждать развития обещанного функционала.

Лицензия от 29.04.2024, выдана НБУ на деятельность по страхованию