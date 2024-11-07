В Google Play та App Store з'явився новий застосунок для автовласників. Кому він належить і що приховує?

На перший погляд, новий застосунок для автовласників у Google Play та App Store виглядає як черговий зручний інструмент для тих, хто хоче мати всю інформацію про свій автомобіль під рукою. Але хто насправді стоїть за цим продуктом і що приховує інноваційний сервіс з промовистою назвою ОРАНТА?

З’ясувалося, що новий мобільний застосунок для автовласників насправді належить відомій страховій компанії. Це продукт white label, над яким працює досвідчений розробник, котрий вже створив цілу низку рішень в різних країнах.

Вочевидь, ОРАНТА вирішила зайти ще ближче до своїх клієнтів. За словами голови правління Яцека Мейзнера, новий сервіс має стати "особистим помічником" для кожного автовласника. Та чи дійсно цей цифровий "помічник" лише спрощує життя автовласникам, чи має ще й іншу мету? Чому його названо інноваційним?

"Уявіть, що ви маєте повний доступ до всієї інформації про своє авто в одному застосунку", – пояснює Мейзнер. Застосунок дозволяє користувачам не лише оформити страхування чи подати заяву на відшкодування, але й, що цікаво, накопичувати бонуси за тривале користування. Чим довше використовуєш цей сервіс, тим більше переваг отримуєш – зокрема, знижки на пальне. Компанія навіть запланувала впровадити реферальну програму, де кожен користувач може "отримувати бонуси за друзів". Чи не виглядає це як хитра стратегія, щоб максимально втримати клієнтів у системі?

ОРАНТА розширила функціонал додатку не лише на страхові послуги, а й на повний спектр допоміжних сервісів для автовласників. Відтепер за допомогою застосунку можна сплачувати за паркування у Львові та Києві, штрафи за порушення ПДР і навіть викликати евакуатор або скористатися послугами асистанса, якщо автомобіль потрапив у неприємну ситуацію. "Це справжня екосистема для автовласників", – коментує представник ОРАНТИ, зазначаючи, що компанія вже залучає численних партнерів для розширення сервісів. Та виникає питання: чи це просто турбота про клієнта, чи ефективний спосіб ще більше "прив’язати" автовласників до одного застосунку? Тим більше, що багато функціоналу наразі ще не реалізовано, а лише готується до впровадження.

Усе більше клієнтів помічають, що ОРАНТА, зазвичай орієнтована на традиційні страхові продукти, тепер активно залучає користувачів до цифрового простору. Чи означає це, що компанія прагне зібрати більше інформації про клієнтів та їхні уподобання? Застосунок інтегрує у себе різні види послуг, тим самим дозволяючи збирати дані про звички та потреби користувачів. Можливо, це допоможе компанії краще адаптувати свої продукти, але чи готові клієнти ділитися такою інформацією, навіть коли вона полегшує їхнє життя?

Яцек Мейзнер наголошує, що дані користувачів захищені за найвищими стандартами безпеки. "Ми прагнемо, щоб наші клієнти почувалися максимально захищеними", – додає він.

Отже все виглядає таким чином, що застосунок від ОРАНТИ – новий підхід компанії до страхування, який має як очевидні переваги, так і потенційно приховані далекоглядні наміри. Кожен автовласник сам вирішуватиме, наскільки йому зручно мати "весь автомобільний світ" в одному додатку та чи готовий він чекати на розвиток обіцяного функціоналу.

Ліцензія від 29.04.2024, видана НБУ на діяльність зі страхування