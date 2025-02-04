Tolkовые партнерства: единственный в Украине действующий производитель легковых автомобилей "Еврокар" поддерживает экономику страны

Клиенты Группы компаний Tolk — это партнеры, которые вместе со своим энергопоставщиком работают над укреплением украинской экономики. Группа Tolk обеспечивает стабильное и надежное электроснабжение, а ее клиенты — крупные, средние и малые бизнесы — создают рабочие места, внедряют инновации и развивают ключевые отрасли. Это партнерство основывается на общей цели — восстановлении и развитии Украины, даже в периоды самых больших вызовов.

Сегодняшний рассказ — о компании "Еврокар", которая остается единственным предприятием, которое сейчас производит легковые автомобили в Украине.

"Еврокар" — это официальный производитель автомобилей марки Škoda в Украине, который входит в группу "Атолл Холдинг". Группа объединяет более 50 компаний, которые занимаются автопроизводством, дистрибуцией, строительством автоцентров, логистикой, IT-проектами и т.д.

Рассказывает заместитель генерального директора ЧАО "Еврокар" Григорий Иванчук.

Григорий Иванчук, заместитель генерального директора ЧАО "Еврокар" и Александра Новикова, Novikova Agency

"Еврокар": история автопроизводства

Предприятие начало свою историю еще в 2001 году с возведения первых производственных цехов. С тех пор "Еврокар" значительно расширил свои масштабы. За более чем два десятилетия работы компания выпустила более 203 тысяч автомобилей. В пиковые годы, такие как 2008-й, объемы производства превышали 35 тысяч авто в год. Завод имеет мощности для изготовления 80 тысяч автомобилей ежегодно (SKD сборка — 30 тысяч авто, CKD производство — 50 тысяч авто в год) с возможностью дальнейшего расширения.

С 2001 года "Еврокар" выпускал автомобили Škoda, Volkswagen, SEAT, Audi. Сейчас производит автомобили бренда Škoda.

"Сейчас "Еврокар" остается единственным функционирующим производителем легковых автомобилей в Украине. Даже несмотря на войну мы работаем, выпускаем автомобили, поддерживаем и себя, и экономику страны", — отмечает Григорий Иванчук.

За более чем два десятилетия работы компания выпустила более 203 тысяч автомобилей

Энергетическая эффективность и устойчивое развитие

Сегодня предприятие потребляет около 1,5 МВт электроэнергии, однако его мощности рассчитаны на 8 МВт. "Еврокар" активно инвестирует в альтернативные источники энергии.

"Вместе с Группой Tolk мы внедряем проекты по солнечным батареям и когенерации, чтобы не только обеспечить электроэнергией себя, но и помогать региону зеленой генерацией", — объясняет заместитель директора.

"Еврокар" активно инвестирует в альтернативные источники энергии

Вызовы и перспективы

Компания адаптировалась к сложным условиям военного времени, сплотив коллектив и внедряя новые проекты. В перспективе "Еврокар" ищет возможности для производства электрокаров, ведь многие производители активно развивают свои электрические линейки.

Кроме основного вида деятельности — производства автомобилей — в 2025 году "Еврокар" будет развивать логистическое направление и поддерживать социальные инициативы в местной общине.

"Еврокар" ищет возможности для производства электрокаров

Автомобиль для украинцев

Если бы в "Еврокаре" создавали собственный, полностью украинский автомобиль, он был бы надежным и практичным. "Комфорт важен, но в наше время надежность и простота становятся ключевыми, — говорит Григорий Иванчук, — Приоритет — вопрос безопасности".

Высокое качество и соответствие стандартам

Автомобили, производимые на заводе, соответствуют всем стандартам качества, которые требует концерн Volkswagen. "Наша продукция по качеству ничем не отличается от тех автомобилей, которые выпускаются за рубежом. Все стандарты, которые требуются концерном Volkswagen, соблюдаются и у нас", — подчеркивает Иванчук.

Автомобили, производимые на заводе, соответствуют всем стандартам качества, которые требует концерн Volkswagen

Инновации и искусственный интеллект

Руководство компании верит, что внедрение искусственного интеллекта может стать важным инструментом в производстве, но подчеркивает необходимость осторожного подхода к его применению. "Конечно, это одно из направлений, которое сейчас очень активно развивается — не только у нас в компании, но и в нашем холдинге. Однако искусственный интеллект должен быть помощником человека, а не составлять ему конкуренцию", — отмечает заместитель генерального директора ЧАО "Еврокар".

"Еврокар" продолжает свой путь в будущее, работая на благо Украины

Взгляд в будущее

Поддерживая высокое качество продукции, придерживаясь инновационных подходов и оставаясь преданными социальным ценностям, "Еврокар" продолжает свой путь в будущее, работая на благо Украины.