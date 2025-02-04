Tolkові партнерства: єдиний в Україні діючий виробник легкових автомобілів "Єврокар" підтримує економіку країни

Клієнти Групи компаній Tolk — це партнери, які разом зі своїм енергопостачальником працюють над зміцненням української економіки. Група Tolk забезпечує стабільне та надійне електропостачання, а її клієнти — великі, середні та малі бізнеси — створюють робочі місця, впроваджують інновації та розвивають ключові галузі. Це партнерство ґрунтується на спільній меті — відбудові та розвитку України, навіть у періоди найбільших викликів.

Сьогоднішня розповідь — про компанію "Єврокар", яка залишається єдиним підприємством, що наразі виробляє легкові автомобілі в Україні.

"Єврокар" — це офіційний виробник автомобілів марки Škoda в Україні, який входить до групи "Атолл Холдінг". Група об’єднує понад 50 компаній, які займаються автовиробництвом, дистрибуцією, будівництвом автоцентрів, логістикою, IT-проєктами тощо.

Розповідає заступник генерального директора ПрАТ "Єврокар" Григорій Іванчук.

Григорій Іванчук, заступник генерального директора ПрАТ "Єврокар" та Олександра Новікова, Novikova Agency

"Єврокар": історія автовиробництва

Підприємство розпочало свою історію ще у 2001 році зі зведення перших виробничих цехів. З того часу "Єврокар" значно розширив свої масштаби. За понад два десятиліття роботи компанія випустила більше, ніж 203 тисячі автомобілів. У пікові роки, такі як 2008-й, обсяги виробництва перевищували 35 тисяч авто на рік. Завод має потужності для виготовлення 80 тисяч автомобілів щорічно (SKD складання — 30 тисяч авто, CKD виробництво — 50 тисяч авто на рік) з можливістю подальшого розширення.

З 2001 року "Єврокар" випускав автомобілі Škoda, Volkswagen, SEAT, Audi. Зараз виробляє автомобілі бренду Škoda.

"Наразі "Єврокар" залишається єдиним функціонуючим виробником легкових автомобілів в Україні. Навіть попри війну ми працюємо, випускаємо автомобілі, підтримуємо і себе, і економіку країни", — зазначає Григорій Іванчук.

За понад два десятиліття роботи компанія випустила більше, ніж 203 тисячі автомобілів

Енергетична ефективність і сталий розвиток

Сьогодні підприємство споживає близько 1,5 МВт електроенергії, проте його потужності розраховані на 8 МВт. "Єврокар" активно інвестує в альтернативні джерела енергії.

"Разом із Групою Tolk ми впроваджуємо проєкти з сонячних батарей і когенерації, щоб не лише забезпечити електроенергією себе, а й допомагати регіону зеленою генерацією", — пояснює заступник директора.

"Єврокар" активно інвестує в альтернативні джерела енергії

Виклики та перспективи

Компанія адаптувалася до складних умов воєнного часу, згуртувавши колектив і впроваджуючи нові проєкти. У перспективі "Єврокар" шукає можливості для виробництва електрокарів, адже багато виробників активно розвивають свої електричні лінійки.

Крім основного виду діяльності – виробництва автомобілів – у 2025 році "Єврокар" розвиватиме логістичний напрямок та підтримуватиме соціальні ініціативи у місцевій громаді.

"Єврокар" шукає можливості для виробництва електрокарів

Автомобіль для українців

Якби у "Єврокар" створювали власний, повністю український автомобіль, він був би надійним і практичним. "Комфорт важливий, але в наш час надійність і простота стають ключовими, — каже Григорій Іванчук. — Пріоритет — питання безпеки".

Висока якість і відповідність стандартам

Автомобілі, що виробляються на заводі, відповідають усім стандартам якості, які вимагає концерн Volkswagen. "Наша продукція за якістю нічим не відрізняється від тих автомобілів, які випускаються за кордоном. Всі стандарти, які вимагаються концерном Volkswagen, дотримуються і у нас", — підкреслює Іванчук.

Автомобілі, що виробляються на заводі, відповідають усім стандартам якості, які вимагає концерн Volkswagen

Інновації та штучний інтелект

Керівництво компанії вірить, що впровадження штучного інтелекту може стати важливим інструментом у виробництві, але наголошує на необхідності обережного підходу до його застосування. "Звичайно, це один із напрямків, який зараз дуже активно розвивається — не тільки у нас в компанії, а й у нашому холдингу. Проте штучний інтелект має бути помічником людини, а не складати йому конкуренцію", — зауважує заступник генерального директора ПрАТ "Єврокар".

"Єврокар" продовжує свій шлях у майбутнє, працюючи задля добробуту України

Погляд у майбутнє

Підтримуючи високу якість продукції, дотримуючись інноваційних підходів та залишаючись відданими соціальним цінностям, "Єврокар" продовжує свій шлях у майбутнє, працюючи задля добробуту України.