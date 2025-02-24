Компания АВТ Бавария сделала значительный вклад в поддержку Украины в 2024 году

Компания АВТ Бавария в 2024 году реализовала ряд важных проектов в Украине, большинство из которых осуществлено в партнерстве с фандрейзинговой платформой UNITED24. Всего за год компания задонатила более 150 000 000 гривен, направленных на достижение общей цели и помощь стране в это важное время.

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"Социальная ответственность является неотъемлемой частью нашей корпоративной культуры. Мы убеждены, что бизнес может и должен быть движущей силой изменений. Объединяясь мы можем отстроить нашу страну и создать лучшее будущее для всех украинцев. АВТ Бавария будет продолжать поддерживать Украину и в дальнейшем, реализуя новые проекты и инициативы." — прокомментировал Эрик Бернинг, Генеральный директор АВТ Бавария.

Ключевые направления благотворительности АВТ Бавария в 2024 году

Поддержка Вооруженных Сил Украины

Усиление обороны: Передача дополнительных 25 пикапов (из них 10 пикапов INEOS Grenadier) для КОВА, для защиты граждан и критической инфраструктуры. Все автомобили были доукомплектованы необходимым оборудованием для обнаружения сил противника в рамках проекта "Безопасное небо".

Инновационные технологии: Вклад в размере 24 миллиона гривен на наземные роботизированные платформы для развития украинских оборонных технологий, способствующих усилению обороноспособности страны.

Гуманитарная помощь

Медицинская помощь: Предоставлено 10 миллионов гривен на восстановление Национальной детской специализированной больницы "Охматдет".

Предоставлено на восстановление Национальной детской специализированной больницы "Охматдет". Помощь многодетным семьям: Передача автомобилей для больших приемных семей, которыми занимается Фонд Елены Зеленской, средства на которые были собраны благодаря продаже кастомизированного мотоцикла "Несокрушимый" на благотворительном аукционе. Благодаря этому проекту были обеспечены комфортные условия для тех, кто был вынужден покинуть свои дома.

Передача автомобилей для больших приемных семей, которыми занимается Фонд Елены Зеленской, средства на которые были собраны благодаря продаже кастомизированного мотоцикла "Несокрушимый" на благотворительном аукционе. Благодаря этому проекту были обеспечены комфортные условия для тех, кто был вынужден покинуть свои дома. Поддержка инициативы по обеспечению инкубаторов для недоношенных детей.

В течение 2024 года АВТ Бавария также продолжала передавать 50% прибыли с онлайн-магазина в общественную организацию PARAVOLAN по направлению "Эвакуация", которая помогает каждый день осуществлять эвакуацию тяжелобольных детей из зоны боевых действий и прифронтовых территорий.

Кроме того, АВТ Бавария заботится о безопасности учеников и поддерживает направление "Образование и наука" через фандрейзинговую платформу UNITED24. Благодаря их вкладу уже оборудовано укрытие в опорной школе села Тузлы (Одесская область). Кроме того, компания внесла вклад в восстановление Великокостромской гимназии (Днепропетровская область) и оборудованию укрытия в школе села Марьяновка (Киевская область).

Восстановление критической инфраструктуры

Восстановление моста через реку Ингулец в Баштанском районе Николаевской области.

Восстановление оросительной системы: Вклад в размере 11 530 000 гривен помог вернуть водоснабжение жителям Херсонщины, обеспечив их жизненно необходимым ресурсом.

Социальные инициативы

Помощь животным: MINI Украина совместно с фондом Happy Paw продолжает поддерживать приюты для бездомных животных. В рамках инициативы MINI х Happy Paw компания перечисляет 10 000 грн с каждого проданного автомобиля MINI на помощь приютам, обеспечивая лучшие условия для их обитателей.

Благодаря данной инициативе:

Было отремонтировано помещение для 160 котов в приюте "Луч добра" в Николаевской области.

Недавно переданы утепленные домики для собак в Гостомельский приют, что стало уже второй инициативой MINI в этом приюте.

В рамках будущих проектов планируется поддержка новых локаций для животных, нуждающихся в помощи. MINI остается преданным брендом, который заботится не только об автомобильном опыте, но и о будущем нашей страны и ее четвероногих друзей.