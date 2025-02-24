Компанія АВТ Баварія зробила значний внесок у підтримку України у 2024 році
Компанія АВТ Баварія у 2024 році реалізувала низку важливих проєктів в Україні, більшість з яких здійснено у партнерстві з фандрейзинговою платформою UNITED24. Загалом за рік компанія задонатила понад 150 000 000 гривень, спрямованих на досягнення спільної мети та допомогу країні в цей важливий час.
"Соціальна відповідальність є невід'ємною частиною нашої корпоративної культури. Ми переконані, що бізнес може і повинен бути рушійною силою змін. Об’єднуючись ми можемо відбудувати нашу країну та створити краще майбутнє для всіх українців. АВТ Баварія продовжуватиме підтримувати Україну і надалі, реалізуючи нові проєкти та ініціативи." — прокоментував Ерік Бернінг, Генеральний директор АВТ Баварія.
Ключові напрямки благодійності АВТ Баварія у 2024 році
Підтримка Збройних Сил України
Посилення оборони: Передача додаткових 25 пікапів (з них 10 пікапів INEOS Grenadier) для КОВА, для захисту громадян та критичної інфраструктури. Усі автомобілі були доукомплектовані необхідним обладнанням для виявлення сил противника у рамках проєкту "Безпечне небо".
Інноваційні технології: Внесок у розмірі 24 мільйони гривень на наземні роботизовані платформи для розвитку українських оборонних технологій, що сприяють посиленню обороноздатності країни.
Гуманітарна допомога
- Медична допомога: Надано 10 мільйонів гривень на відновлення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит".
- Допомога багатодітним сім`ям: Передача автомобілів для великих прийомних родин, якими опікується Фундація Олени Зеленської , кошти на які було зібрано завдяки продажу кастомізованого мотоциклу "Незламний" на благодійному аукціоні. Завдяки цьому проєкту було забезпечено комфортні умови для тих, хто був змушений покинути свої домівки.
- Підтримка ініціативи щодо забезпечення інкубаторів для недоношених дітей.
- Протягом 2024 року АВТ Баварія також продовжувала передавати 50% прибутку з онлайн-магазину до громадської організації PARAVOLAN за напрямком "Евакуація", що допомагає кожного дня здійснювати евакуацію важкохворих дітей із зони бойових дій і прифронтових територій.
Окрім цього, АВТ Баварія дбає про безпеку учнів та підтримує напрям "Освіта і наука" через фандрейзингову платформу UNITED24. Завдяки їхньому внеску вже облаштовано укриття в опорній школі села Тузли (Одеська область). Крім того, компанія зробила внесок у відбудову Великокостромської гімназії (Дніпропетровська область) та облаштування укриття в школі села Мар’янівка (Київська область).
Відновлення критичної інфраструктури
- Відбудова мосту через річку Інгулець у Баштанському районі Миколаївської області.
- Відбудова зрошувальної системи: Внесок у розмірі 11 530 000 гривень допоміг повернути водопостачання жителям Херсонщини, забезпечивши їх життєво необхідним ресурсом.
Соціальні ініціативи
Допомога тваринам: MINI Україна спільно з фондом Happy Paw продовжує підтримувати притулки для безпритульних тварин. В межах ініціативи MINI х Happy Paw компанія перераховує 10 000 грн з кожного проданого автомобіля MINI на допомогу притулкам, забезпечуючи кращі умови для їхніх мешканців.
Завдяки даній ініціативі:
- Було відремонтовано приміщення для 160 котів у притулку "Промінь добра" у Миколаївській області.
- Нещодавно передані утеплені будиночки для собак у Гостомельський притулок, що стало вже другою ініціативою MINI у цьому притулку.
У рамках майбутніх проєктів планується підтримка нових локацій для тварин, які потребують допомоги. MINI залишається відданим брендом, що піклується не лише про автомобільний досвід, а й про майбутнє нашої країни та її чотирилапих друзів.