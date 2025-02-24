Компанія АВТ Баварія зробила значний внесок у підтримку України у 2024 році

Компанія АВТ Баварія у 2024 році реалізувала низку важливих проєктів в Україні, більшість з яких здійснено у партнерстві з фандрейзинговою платформою UNITED24. Загалом за рік компанія задонатила понад 150 000 000 гривень, спрямованих на досягнення спільної мети та допомогу країні в цей важливий час.

Related video

"Соціальна відповідальність є невід'ємною частиною нашої корпоративної культури. Ми переконані, що бізнес може і повинен бути рушійною силою змін. Об’єднуючись ми можемо відбудувати нашу країну та створити краще майбутнє для всіх українців. АВТ Баварія продовжуватиме підтримувати Україну і надалі, реалізуючи нові проєкти та ініціативи." — прокоментував Ерік Бернінг, Генеральний директор АВТ Баварія.

Ключові напрямки благодійності АВТ Баварія у 2024 році

Підтримка Збройних Сил України

Посилення оборони: Передача додаткових 25 пікапів (з них 10 пікапів INEOS Grenadier) для КОВА, для захисту громадян та критичної інфраструктури. Усі автомобілі були доукомплектовані необхідним обладнанням для виявлення сил противника у рамках проєкту "Безпечне небо".

Інноваційні технології: Внесок у розмірі 24 мільйони гривень на наземні роботизовані платформи для розвитку українських оборонних технологій, що сприяють посиленню обороноздатності країни.

Гуманітарна допомога

Медична допомога: Надано 10 мільйонів гривень на відновлення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит".

Надано на відновлення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит". Допомога багатодітним сім`ям: Передача автомобілів для великих прийомних родин, якими опікується Фундація Олени Зеленської , кошти на які було зібрано завдяки продажу кастомізованого мотоциклу "Незламний" на благодійному аукціоні. Завдяки цьому проєкту було забезпечено комфортні умови для тих, хто був змушений покинути свої домівки.

Передача автомобілів для великих прийомних родин, якими опікується Фундація Олени Зеленської , кошти на які було зібрано завдяки продажу кастомізованого мотоциклу "Незламний" на благодійному аукціоні. Завдяки цьому проєкту було забезпечено комфортні умови для тих, хто був змушений покинути свої домівки. Підтримка ініціативи щодо забезпечення інкубаторів для недоношених дітей.

Протягом 2024 року АВТ Баварія також продовжувала передавати 50% прибутку з онлайн-магазину до громадської організації PARAVOLAN за напрямком "Евакуація", що допомагає кожного дня здійснювати евакуацію важкохворих дітей із зони бойових дій і прифронтових територій.

Окрім цього, АВТ Баварія дбає про безпеку учнів та підтримує напрям "Освіта і наука" через фандрейзингову платформу UNITED24. Завдяки їхньому внеску вже облаштовано укриття в опорній школі села Тузли (Одеська область). Крім того, компанія зробила внесок у відбудову Великокостромської гімназії (Дніпропетровська область) та облаштування укриття в школі села Мар’янівка (Київська область).

Відновлення критичної інфраструктури

Відбудова мосту через річку Інгулець у Баштанському районі Миколаївської області.

Відбудова зрошувальної системи: Внесок у розмірі 11 530 000 гривень допоміг повернути водопостачання жителям Херсонщини, забезпечивши їх життєво необхідним ресурсом.

Соціальні ініціативи

Допомога тваринам: MINI Україна спільно з фондом Happy Paw продовжує підтримувати притулки для безпритульних тварин. В межах ініціативи MINI х Happy Paw компанія перераховує 10 000 грн з кожного проданого автомобіля MINI на допомогу притулкам, забезпечуючи кращі умови для їхніх мешканців.

Завдяки даній ініціативі:

Було відремонтовано приміщення для 160 котів у притулку "Промінь добра" у Миколаївській області.

Нещодавно передані утеплені будиночки для собак у Гостомельський притулок, що стало вже другою ініціативою MINI у цьому притулку.

У рамках майбутніх проєктів планується підтримка нових локацій для тварин, які потребують допомоги. MINI залишається відданим брендом, що піклується не лише про автомобільний досвід, а й про майбутнє нашої країни та її чотирилапих друзів.