Надежные на десятилетия: эксперты определили 13 подержанных авто, которые могут служить более 20 лет

С ростом стоимости новых автомобилей все больше водителей отдают предпочтение проверенным моделям с пробегом. Эксперты собрали перечень машин, которые при должном уходе способны прослужить более двух десятилетий без серьезных поломок.

Related video

Издание Slashgear опубликовало перечень 13 подержанных автомобилей, которые отличаются высокой надежностью и долговечностью. Рейтинг базируется на статистических данных iSeeCars, а также оценках надежности моделей 2025 года по версии JD Power.

Средняя цена нового авто в США по состоянию на май 2025 года составляет 48 тыс 799 долларов, сообщает Cox Automotive. Это делает долговременную эксплуатацию транспортного средства выгодной альтернативой. По данным S&P Global, средний возраст автомобилей на дорогах США в 2024 году достиг рекордных 12 лет и 6 месяцев.

В этом контексте эксперты советуют обратить внимание на модели, которые способны бесперебойно работать более 20 лет. В перечень вошли как премиальные, так и массовые автомобили, которые зарекомендовали себя как чрезвычайно выносливые. Их объединяет простота технического обслуживания, качество сборки и наличие доступных запчастей.

Самые надежные автомобили с пробегом — ТОП 13 по версии Slashgear:

Chevrolet Tahoe Lexus ES Acura MDX Toyota Highlander Cadillac Escalade Porsche Cayenne E-Hybrid Honda CR-V Hyundai Sonata Hybrid Toyota 4Runner Lexus RX Hybrid Toyota Camry Honda Civic Toyota Avalon

В частности, Lexus ES считается одним из самых выносливых седанов среди подержанных авто. Эта модель отличается высоким комфортом, богатым оснащением и стабильными оценками надежности.

Как сообщал Фокус, продажи подержанных авто в Украине выросли в полтора раза.

Ранее Фокус сообщал, что рынок новых авто в Украине уже восстановился до уровня 2017 года.