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Авто

Надежные на десятилетия: эксперты определили 13 подержанных авто, которые могут служить более 20 лет

Slashgear опубликовал рейтинг 13 подержанных автомобилей
13 подержанных авто, которые могут служить более 20 лет | Фото: General Motors

С ростом стоимости новых автомобилей все больше водителей отдают предпочтение проверенным моделям с пробегом. Эксперты собрали перечень машин, которые при должном уходе способны прослужить более двух десятилетий без серьезных поломок.

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Издание Slashgear опубликовало перечень 13 подержанных автомобилей, которые отличаются высокой надежностью и долговечностью. Рейтинг базируется на статистических данных iSeeCars, а также оценках надежности моделей 2025 года по версии JD Power.

Средняя цена нового авто в США по состоянию на май 2025 года составляет 48 тыс 799 долларов, сообщает Cox Automotive. Это делает долговременную эксплуатацию транспортного средства выгодной альтернативой. По данным S&P Global, средний возраст автомобилей на дорогах США в 2024 году достиг рекордных 12 лет и 6 месяцев.

В этом контексте эксперты советуют обратить внимание на модели, которые способны бесперебойно работать более 20 лет. В перечень вошли как премиальные, так и массовые автомобили, которые зарекомендовали себя как чрезвычайно выносливые. Их объединяет простота технического обслуживания, качество сборки и наличие доступных запчастей.

Самые надежные автомобили с пробегом — ТОП 13 по версии Slashgear:

  1. Chevrolet Tahoe
  2. Lexus ES
  3. Acura MDX
  4. Toyota Highlander
  5. Cadillac Escalade
  6. Porsche Cayenne E-Hybrid
  7. Honda CR-V
  8. Hyundai Sonata Hybrid
  9. Toyota 4Runner
  10. Lexus RX Hybrid
  11. Toyota Camry
  12. Honda Civic
  13. Toyota Avalon

В частности, Lexus ES считается одним из самых выносливых седанов среди подержанных авто. Эта модель отличается высоким комфортом, богатым оснащением и стабильными оценками надежности.

Как сообщал Фокус, продажи подержанных авто в Украине выросли в полтора раза.

Ранее Фокус сообщал, что рынок новых авто в Украине уже восстановился до уровня 2017 года.