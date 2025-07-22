Надежные на десятилетия: эксперты определили 13 подержанных авто, которые могут служить более 20 лет
С ростом стоимости новых автомобилей все больше водителей отдают предпочтение проверенным моделям с пробегом. Эксперты собрали перечень машин, которые при должном уходе способны прослужить более двух десятилетий без серьезных поломок.
Издание Slashgear опубликовало перечень 13 подержанных автомобилей, которые отличаются высокой надежностью и долговечностью. Рейтинг базируется на статистических данных iSeeCars, а также оценках надежности моделей 2025 года по версии JD Power.
Средняя цена нового авто в США по состоянию на май 2025 года составляет 48 тыс 799 долларов, сообщает Cox Automotive. Это делает долговременную эксплуатацию транспортного средства выгодной альтернативой. По данным S&P Global, средний возраст автомобилей на дорогах США в 2024 году достиг рекордных 12 лет и 6 месяцев.
В этом контексте эксперты советуют обратить внимание на модели, которые способны бесперебойно работать более 20 лет. В перечень вошли как премиальные, так и массовые автомобили, которые зарекомендовали себя как чрезвычайно выносливые. Их объединяет простота технического обслуживания, качество сборки и наличие доступных запчастей.
Самые надежные автомобили с пробегом — ТОП 13 по версии Slashgear:
- Chevrolet Tahoe
- Lexus ES
- Acura MDX
- Toyota Highlander
- Cadillac Escalade
- Porsche Cayenne E-Hybrid
- Honda CR-V
- Hyundai Sonata Hybrid
- Toyota 4Runner
- Lexus RX Hybrid
- Toyota Camry
- Honda Civic
- Toyota Avalon
В частности, Lexus ES считается одним из самых выносливых седанов среди подержанных авто. Эта модель отличается высоким комфортом, богатым оснащением и стабильными оценками надежности.
Как сообщал Фокус, продажи подержанных авто в Украине выросли в полтора раза.
Ранее Фокус сообщал, что рынок новых авто в Украине уже восстановился до уровня 2017 года.