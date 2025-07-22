Надійні на десятиліття: експерти визначили 13 уживаних авто, які можуть служити понад 20 років

Зі зростанням вартості нових автомобілів все більше водіїв надають перевагу перевіреним моделям із пробігом. Експерти зібрали перелік машин, які, за належного догляду, здатні прослужити понад два десятиліття без серйозних поломок.

Related video

Видання Slashgear опублікувало перелік 13 уживаних автомобілів, які вирізняються високою надійністю й довговічністю. Рейтинг базується на статистичних даних iSeeCars, а також оцінках надійності моделей 2025 року за версією JD Power.

Середня ціна нового авто у США станом на травень 2025 року становить 48 тис 799 доларів, повідомляє Cox Automotive. Це робить довготривалу експлуатацію транспортного засобу вигідною альтернативою. За даними S&P Global, середній вік автомобілів на дорогах США у 2024 році досяг рекордних 12 років та 6 місяців.

У цьому контексті експерти радять звернути увагу на моделі, які здатні безперебійно працювати понад 20 років. До переліку увійшли як преміальні, так і масові автомобілі, які зарекомендували себе як надзвичайно витривалі. Їх об’єднує простота технічного обслуговування, якість складання та наявність доступних запчастин.

Найнадійшніші автомобілі з пробігом — ТОП 13 за версією Slashgear:

Chevrolet Tahoe Lexus ES Acura MDX Toyota Highlander Cadillac Escalade Porsche Cayenne E-Hybrid Honda CR-V Hyundai Sonata Hybrid Toyota 4Runner Lexus RX Hybrid Toyota Camry Honda Civic Toyota Avalon

Зокрема, Lexus ES вважається одним із найбільш витривалих седанів серед уживаних авто. Ця модель вирізняється високим комфортом, багатим оснащенням та стабільними оцінками надійності.

Як повідомляв Фокус, продажі вживаних авто в Україні зросли в півтора раза.

Раніше Фокус повідомляв, що ринок нових авто в Україні вже відновився до рівня 2017 року.