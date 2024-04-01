Авторинок України вийшов на рівень 2017 року: найпопулярніші марки та моделі (фото)

За перший квартал 2024 року продажі нових авто в Україні виросли на 48%. Найбільшим попитом користуються автомобілі Toyota та Renault.

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Продажі нових авто в Україні продовжують стрімко зростати. За березень українці придбали 6,7 тис. машин, що на 18% більше, аніж у лютому та одразу на 50% перевищує показник аналогічного періоду минулого року. Таку статистику наводить асоціація "Укравтопром".

Лідери українського авторинку залишилися незмінними. Перше місце зберігає Toyota (1021 продане авто та ріст 58%), а друге – Renault (955 авто, +118%).

Renault Duster зберігає лідерство на ринку Фото: Renault

Третя позиція – у Skoda з 452 проданими автомобілями та ростом 31%. У ТОП 5 найпопулярніших марок також потрапили Volkswagen (444 авто, +3%) та преміальний бренд BMW (381 шт., +7%).

Найпопулярніший автомобіль в Україні також незмінний — це кросовер Renault Duster. У березні продали 920 таких автівок.

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Де у світі продають найбільше нових автомобілів: статистика

Усього за перший квартал 2024 року українці придбали 16,6 тис. нових легкових автомобілів і це на 48% більше, аніж за аналогічний період минулого року. Таким чином український авторинок уже вийшов на рівень 2017 року.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні росте попит на вживані авто зі США.

Також ми писали, що українці стали купувати більше електрокарів.