Де у світі продають найбільше нових автомобілів: статистика

За 2023 рік у світі продано 65,3 мільйона легкових і 27,4 млн комерційних автомобілів. Понад 50% із них придбали в п'яти країнах-лідерах авторинку.

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Продажі авто у світі демонструють суттєве зростання. За 2023 рік у світі реалізували 92,7 мільйона нових автотранспортних засобів, що на 12% більше, аніж роком раніше. Таку статистику наводить асоціація "Укравтопром", покликаючись на дані Всесвітньої організації автовиробників (ОІСА).

Легкових автомобілів торік придбали 65,3 мільйона (ріст 11,3%), а комерційних — 27,4 млн (+13,3%). Лідери залишилися незмінними — на них припадає більш ніж половина світових продажів авто.

Перше місце зберігає за собою Китай: там за 2023 рік продали 30,1 млн транспортних засобів, що на 12% більше, аніж у 2022. Із них легкових авто — 26,1 млн (+10,6%), а вантажних — 4 млн (+22%).

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На другому місці залишаються США з 16 млн проданих машин (+12,5%). Із них легкових авто — 3,1 млн шт. (+9%), а комерційних — 12,9 млн (+13%). Варто зазначити, що до комерційної техніки в ОІСА віднесли популярні в Штатах пікапи.

Треє місце в Індії — 5,1 млн авто, ріст 7,5%. Легковиків продали 4,1 млн (+8,2%), а вантажівок — майже мільйон (+5%).

У п'ятірку потрапила й Німеччина — 3,2 млн машин (+8%). Серед них переважають легкові авто (2,8 млн шт., +7,3%), а от комерційних транспортних засобів придбали тільки 360 тис.

Раніше стало відомо, що найпопулярнішим авто року у світі вперше в історії став електрокар.

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