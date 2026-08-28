Минивэн Toyota скрестили с Land Cruiser, чтобы создать самый экстремальный автодом (видео)

Минивэн Toyota HiAce стал основой для интересного проекта. Его превратили в дом на колесах, предназначенный для самых суровых условий эксплуатации.

Автодом Toyota HiAce — творение австралийской компании Headspace Campers. Стоимость переоборудования составляет от 19 до 27,6 тыс. австралийских долларов ($13 600 — 19 800). О проекте рассказали на сайте Carscoops.

Дом на колесах можно создать как на базе минивэна, так и на основе грузового фургона Toyota HiAce. В качестве основы взяли заднеприводную модель с 2,8-литровым 177-сильным турбодизелем.

Крыша Toyota Hiace поднимается

HiAce получил полноприводную трансмиссию от Toyota Land Cruiser 200 с понижающей передачей и блокировками дифференциалов, а также усиленную подвеску с регулируемыми амортизаторами. Его клиренс увеличили до 300 мм и установили 35-дюймовые внедорожные шины Toyo Open Country на стальных дисках.

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Автодом рассчитан на четыре человека

Кроме того, были установлены массивные металлические бамперы, защита днища, лебедка и шноркель. Автодом оснащен подножками с электроприводом и раскладным навесом.

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Крыша Toyota HiAce теперь поднимается (она также оснащена электроприводом), что позволило оборудовать под потолком кровать. Также имеется раскладной диван, поэтому автодом рассчитан на четыре человека. Интерьер отделали листами ДСП, установили светодиодное освещение и USB-порты.

Дом на колесах оснащен выдвижной кухней

Дом на колесах оборудовали переносным душем и небольшой выдвижной кухней с индукционной плитой, раковиной, холодильником и аэрогрилем. Для питания электроприборов предусмотрены генератор и отдельная батарея на 200 А·ч, а для воды установлен 275-литровый бак.

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