От Corolla до Supra: самые знаковые Toyota в истории (фото)

28 августа 1937 года была основана компания Toyota. Японский производитель стал мировым лидером благодаря надёжным и качественным автомобилям, и Фокус выбрал самые важные из них.

За почти 90 лет Toyota сформировала целую бизнес-философию, в основе которой лежат контроль качества, долгосрочное планирование и рациональное использование ресурсов. Японский автогигант уже выпустил более 300 миллионов автомобилей и представил сотни самых разных моделей. Фокус выбрал самые знаковые Toyota, оказавшие огромное влияние на развитие концерна.

Toyota AA

Toyota AA Фото: Toyota

Toyota AA — первая модель японского бренда. Обтекаемый седан фактически копировал американский Chrysler Airflow, а его 3,4-литровый шестицилиндровый двигатель очень напоминал двигатели Chevrolet. Всего было собрано лишь 1404 Toyota AA, однако именно с нее начинается история самого успешного автопроизводителя.

Відео дня

Toyota Crown

Toyota Crown Фото: Toyota

Седан Toyota Crown 1955 года стал первой полностью самостоятельной разработкой японской компании и первой моделью марки, которую начали экспортировать. Долгое время Toyota Crown была крупной семейной моделью с претензией на премиум-класс, а в наши дни это уже целое семейство автомобилей, занимающее нишу между Toyota и Lexus. В него входят седаны и кроссоверы.

Важно

Toyota Corolla представила обновленные версии к 60-летию модели (фото)

Toyota Corolla

Toyota Corolla Фото: Toyota

Corolla, пожалуй, лучше всего воплощает философию Toyota — это простая и надежная массовая модель по доступной цене. Недаром именно Toyota Corolla является самой популярной моделью всех времен — с 1966 года выпущено уже более 54 миллионов автомобилей 12 поколений. Производство Toyota Corolla налажено на всех континентах. Сейчас модельный ряд широк и разнообразен — от недорогих бюджетных версий до экономичного гибрида и заряженного 300-сильного варианта GR.

Toyota Land Cruiser

Toyota Land Cruiser Фото: Toyota

Первый Toyota Land Cruiser был спартанским аналогом Jeep Willys, созданным для армии и спецслужб. Постепенно внедорожник эволюционировал, стал более комфортным и роскошным, однако остался надёжным покорителем бездорожья. Land Cruiser можно встретить как в саваннах Африки, так и на улицах мегаполисов. Сейчас линейка Toyota Land Cruiser широка как никогда — в ней представлены премиальный 300, более доступный Prado и новый компактный FJ.

Toyota Camry

Toyota Camry Фото: Toyota

Для многих именно Toyota Camry является эталонной семейной моделью D-класса. Даже сейчас, когда седаны уступают кроссоверам, спрос на Camry остается довольно высоким. Её ценят за комфорт, надежность и неприхотливость. Выпущено уже более 22 миллионов Toyota Camry.

Toyota Hilux

Toyota Hilux Фото: Toyota

Пикап Hilux оказался чрезвычайно надежным даже по меркам Toyota — это один из самых выносливых автомобилей на рынке. Его можно увидеть в труднодоступных уголках нашей планеты, и экстремальные условия Toyota Hilux не пугают. Он побеждал в знаменитом ралли "Дакар". В телешоу Top Gear этот пикап топили в море, поджигали и оставляли в доме под снос, однако он отказывался "умирать" и каждый раз заводился снова.

Toyota RAV4

Toyota RAV4 Фото: Toyota

Первая Toyota RAV4 1994 года стояла у истоков сегмента городских кроссоверов. По сути, именно она запустила моду на эти модели, которые стали более доступной альтернативой внедорожникам. RAV4 сохранила все фирменные черты Toyota и добавила повышенную проходимость. Неудивительно, что именно Toyota RAV4 — самый массовый кроссовер в истории. Уже выпущено более 15 миллионов автомобилей шести поколений.

Важно

Улучшенный бестселлер: обзор нового кроссовера Toyota RAV4 (фото)

Toyota Prius

Toyota Prius Фото: Toyota

Гибриды известны с начала XX века, однако популярными они стали благодаря Toyota Prius. В конце 90-х инженеры Toyota разработали удачную и надёжную гибридную установку, которую сразу оценили покупатели. Toyota Prius стала не только бестселлером, но и имиджевым авто для тех, кто заботится об окружающей среде. На неё пересели Леонардо Ди Каприо и Кэмерон Диас. Тираж Toyota Prius превысил 5 миллионов единиц. В настоящее время гибридные модели есть у подавляющего большинства автопроизводителей, и в этом заслуга именно Toyota.

Toyota Supra

Toyota Supra A80 Фото: Mecum

Хотя Toyota в большей степени специализируется на массовых автомобилях, в её истории хватает и спорткаров. Без сомнения, самым культовым является купе Toyota Supra. Эта мощная и высокотехнологичная модель была более доступной, чем европейские спортивные автомобили с аналогичными характеристиками. Особенно знаковой является 320-сильная Toyota Supra A80 — любимица стрит-рейсеров и звезда фильма "Форсаж".

Toyota Century

Toyota Century Фото: Toyota

Toyota Century не слишком известна в наших краях, но для японцев она является культовой. На Century ездят император Японии и члены правительства — собственно, именно для этого и разработали модель. Toyota доказала, что может создавать представительские автомобили не хуже, чем европейские или американские производители. А ещё это единственный японский автомобиль с V12. С недавних пор в линейке Toyota Century представлены не только седаны, но и кроссоверы.

Кстати, недавно в Киеве была замечена культовая Toyota 90-х с ярким тюнингом.

Также Фокус сообщал, что Toyota вернула на рынок кабриолет Land Cruiser 80-х.