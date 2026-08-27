В Киеве заметили культовую премиальную Toyota 90-х с ярким тюнингом (фото)

В Киеве сфотографировали седан Toyota Mark II 1999 года. Знаменитую японскую модель подвергли тюнингу.

Toyota Mark II сейчас ценится, однако на наших дорогах встречается довольно редко, ведь она никогда официально не поставлялась на украинский рынок. Фото автомобиля опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Седан получил обвес и спойлер Фото: Topcars UA

Toyota Mark II — премиальный седан с задним приводом, выпускавшийся с 1968 по 2007 год. Изначально это была более дорогая версия Toyota Corona, а затем её выделили в отдельную модель.

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Именно этот седан Toyota Mark II GX100 относится к восьмому поколению (1996–2000 годы). Это топовая версия модели Grande. Автомобиль был тюнингован — занижен, установлены обвес и спойлер.

Для своего времени Toyota Mark II была инновационной Фото: Topcars UA

Для своего времени Toyota Mark II Grande была инновационной, ведь она была оснащена набором современных технологий. Для модели предлагались система ESP, контроль тяги, активная подвеска, цифровая приборная панель, климат-контроль с ионизатором воздуха, круиз-контроль и электропривод сидений.

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Toyota Mark II Grande оснащена 2,5-литровым 200-сильным шестицилиндровым двигателем Фото: Topcars UA

Toyota Mark II GX100 предлагалась с бензиновыми и дизельными двигателями мощностью до 280 сил. Этот автомобиль оснащен 2,5-литровой бензиновой шестеркой мощностью 200 к.с. и 4-ступенчатой автоматической КПП. Разгон до сотни занимает 8,5 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч.

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