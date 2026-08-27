У Києві засвітилася культова преміальна Toyota 90-х із яскравим тюнінгом (фото)

У Києві сфотографували седан Toyota Mark II 1999 року. Знамениту японську модель тюнінгували.

Toyota Mark II зараз цінується, проте є доволі рідкісною на наших дорогах, адже ніколи офіційно не постачалася на український ринок. Фото авто опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Седан отримав обвіс і спойлер Фото: Topcars UA

Toyota Mark II — преміальний задньопривідний седан, який випускали з 1968 по 2007 роки. Спочатку це була дорожча версія Toyota Corona, а потім її виділили в окрему модель.

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Конкретно цей седан Toyota Mark II GX100 належить до восьмого покоління (1996-2000 роки). Це топовий варіант моделі Grande. Авто тюнінгували — занизили, додали обвіс та спойлер.

Для свого часу Toyota Mark II була інноваційною Фото: Topcars UA

Для свого часу Toyota Mark II Grande була інноваційною, адже отримала набір сучасних технологій. Для моделі пропонували ESP, трекшн-контроль, активну підвіску, цифрову панель приладів, клімат-контроль із іонізатором повітря, круїз-контроль, електропривод сидінь.

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Toyota Mark II Grande оснащена 2,5-літровою 200-сильною шісткою Фото: Topcars UA

Toyota Mark II GX100 пропонували з бензиновими та дизельними двигунами потужністю до 280 сил. Це авто оснащене 2,5-літровою бензиновою шісткою на 200 к. с. та 4-ступінчастим автоматом. Розгін до сотні займає 8,5 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 180 км/год.

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