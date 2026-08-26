Toyota Corolla представила обновленные версии к 60-летию модели (фото)

Легендарная Toyota Corolla в этом году отмечает свое 60-летие, в связи с чем представила специальные версии своих европейских моделей хэтчбека, универсала и седана, с акцентом на эксклюзивные элементы дизайна, улучшенные характеристики и памятные детали.

Юбилейные версии хэтчбека и универсала Touring Sports отличаются от других моделей Corolla эксклюзивным новым металлическим цветом кузова Boreal Blue, выполненным в двухцветной гамме с контрастной крышей и стойками цвета Night Sky Black, говорится на сайте автопроизводителя.

Также они могут похвастаться новыми 17-дюймовыми легкосплавными дисками с 10 спицами, контрастной матовой и обработанной отделкой, а также хромированными черными гайками.

Юбилейный седан Corolla выпущен в фирменном цвете кузова Lunar Sky Blue. У него схожие особенности дизайна с хэтчбеком и универсалом Touring Sports, включая внешние декоративные элементы, 17-дюймовые колеса, эмблемы 60-летия, накладки на пороги и коврики. Кроме того, вдоль нижнего края крышки багажника расположена матовая серебристая полоса.

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Фото: Toyota

Спортивный стиль Corolla выделяется новыми матовыми серебристыми накладками на нижнем переднем бампере и боковых порогах, а также затемненными декоративными элементами противотуманных фар, накладками на задних дверях и углах заднего бампера.

В версии Touring Sports добавлена ​​дополнительная матовая серебристая вставка на нижнем заднем бампере. Внешний завершающий штрих обеспечивают стильные матовые серебристые наклейки, посвященные 60-летию модели, на нижнем крае задних дверей.Юбилейный седан Corolla выпущен в фирменном цвете кузова Lunar Sky Blue. У него схожие особенности дизайна с хэтчбеком и универсалом Touring Sports, включая внешние декоративные элементы, 17-дюймовые колеса, эмблемы 60-летия, накладки на пороги и коврики. Кроме того, вдоль нижнего края крышки багажника расположена матовая серебристая полоса.

Фото: Toyota

Для моделей, выпущенных к 60-летию, доступны дополнительные варианты окраски кузова: премиальный цвет Platinum White Pearl и металлик Ash Grey.

В линейке Corolla используется гибридная технология пятого поколения Toyota, которая обеспечивает характерную тихую, плавную и высокоэффективную работу.

В хэтчбеке и универсале предлагаются два варианта: 1,8-литровый двигатель мощностью 140 л.с. (по стандарту DIN) и 2,0-литровый двигатель мощностью 178 л.с. (по стандарту DIN), предназначенный для тех, кто ищет более спортивные характеристики. Все версии седана используют 1,8-литровый двигатель.

Фото: Toyota

Фото: Toyota

В новой линейке Corolla обеспечивает полностью цифровой пользовательский интерфейс в стандартной комплектации, включая настраиваемую 12,3-дюймовую приборную панель водителя и мультимедийную систему Toyota Smart Connect+ с 10,5-дюймовым сенсорным экраном.

Мультимедийный пакет включает доступ к облачной навигации с актуальной информацией о дорожной ситуации, а также встроенную систему планирования маршрута.

В стандартную комплектацию также входит комплексный пакет активных систем безопасности и помощи водителю Toyota T-Mate.

Toyota Corolla — история успеха

Первая оригинальная модель Corolla вышла в 1966 году и сразу же стала лидером продаж Toyota.

Создавая это авто, разработчики хотели представить миру высококачественную универсальную модель по доступной цене, но с комфортом премиум-класса.

Успех Corolla был настолько ошеломляющим, что вышло уже 12 поколений этой модели, а авто стало самым продаваемым автомобилем в мире. На сегодняшний день продано более 57 миллионов единиц. Сегодня Corolla производится на 12 заводах по всему миру и продается в 150 странах и регионах.

Европа — ключевой рынок, где Corolla давно зарекомендовала себя как основная модель в линейке Toyota.

Модели Corolla, выпущенные к 60-летию компании, доступны для заказа уже сейчас, а поставки клиентам начнутся с конца октября.

Напомним, Toyota обновила Prius и Corolla к 2027 году.

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