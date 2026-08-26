Toyota Corolla представила оновлені версії до 60-річчя моделі (фото)

Легендарна Toyota Corolla цього року відзначає своє 60-річчя, у зв’язку з чим представила спеціальні версії своїх європейських моделей — хетчбека, універсала та седана — з акцентом на ексклюзивні елементи дизайну, покращені характеристики та пам’ятні деталі.

Ювілейні версії хетчбека та універсала Touring Sports відрізняються від інших моделей Corolla ексклюзивним новим металізованим кольором кузова Boreal Blue, виконаним у двоколірній гамі з контрастним дахом та стійками кольору Night Sky Black, йдеться на сайті автовиробника.

Також вони можуть похвалитися новими 17-дюймовими легкосплавними дисками з 10 спицями, контрастним матовим та обробленим покриттям, а також хромованими чорними гайками.

Ювілейний седан Corolla випущено у фірмовому кольорі кузова Lunar Sky Blue. Він має схожі особливості дизайну з хетчбеком та універсалом Touring Sports, зокрема зовнішні декоративні елементи, 17-дюймові колеса, емблеми 60-річчя, накладки на пороги та килимки. Крім того, уздовж нижнього краю кришки багажника розташована матова срібляста смуга.

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Фото: Toyota

Спортивний стиль Corolla вирізняється новими матовими сріблястими накладками на нижньому передньому бампері та бічних порогах, а також затемненими декоративними елементами протитуманних фар, накладками на задніх дверцятах і кутах заднього бампера.

У версії Touring Sports додано додаткову матову сріблясту вставку на нижньому задньому бампері. Зовнішній завершальний штрих забезпечують стильні матові сріблясті наклейки, присвячені 60-річчю моделі, на нижньому краї задніх дверей. Ювілейний седан Corolla випущений у фірмовому кольорі кузова Lunar Sky Blue. Він має схожі особливості дизайну з хетчбеком та універсалом Touring Sports, включаючи зовнішні декоративні елементи, 17-дюймові колеса, емблеми 60-річчя, накладки на пороги та килимки. Крім того, уздовж нижнього краю кришки багажника розташована матова срібляста смуга.

Фото: Toyota

Для моделей, випущених до 60-річчя, доступні додаткові варіанти забарвлення кузова: преміальний колір Platinum White Pearl та металік Ash Grey.

У лінійці Corolla застосовується гібридна технологія п’ятого покоління від Toyota, яка забезпечує характерну тиху, плавну та високоефективну роботу.

У хетчбеку та універсалі пропонуються два варіанти: 1,8-літровий двигун потужністю 140 к.с. (за стандартом DIN) та 2,0-літровий двигун потужністю 178 к.с. (за стандартом DIN), призначений для тих, хто шукає більш спортивні характеристики. Усі версії седана оснащені 1,8-літровим двигуном.

Фото: Toyota

Фото: Toyota

У новій лінійці Corolla передбачено повністю цифровий користувацький інтерфейс у стандартній комплектації, зокрема настроювану 12,3-дюймову приладову панель водія та мультимедійну систему Toyota Smart Connect+ з 10,5-дюймовим сенсорним екраном.

Мультимедійний пакет включає доступ до хмарної навігації з актуальною інформацією про дорожню ситуацію, а також вбудовану систему планування маршруту.

До стандартної комплектації також входить комплексний пакет активних систем безпеки та допомоги водієві Toyota T-Mate.

Toyota Corolla — історія успіху

Перша оригінальна модель Corolla з'явилася у 1966 році й одразу ж стала лідером продажів Toyota.

Створюючи цей автомобіль, розробники прагнули представити світові високоякісну універсальну модель за доступною ціною, але з комфортом преміум-класу.

Успіх Corolla був настільки приголомшливим, що налічується вже 12 поколінь цієї моделі, а автомобіль став найпопулярнішим у світі. На сьогоднішній день продано понад 57 мільйонів одиниць. Сьогодні Corolla виробляється на 12 заводах по всьому світу та продається у 150 країнах і регіонах.

Європа — ключовий ринок, де Corolla вже давно зарекомендувала себе як основна модель у лінійці Toyota.

Моделі Corolla, випущені з нагоди 60-річчя компанії, вже можна замовити, а поставки клієнтам розпочнуться з кінця жовтня.

Нагадаємо, що Toyota оновила моделі Prius та Corolla до 2027 року.

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