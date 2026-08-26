Toyota Corolla представила оновлені версії до 60-річчя моделі (фото)
Легендарна Toyota Corolla цього року відзначає своє 60-річчя, у зв’язку з чим представила спеціальні версії своїх європейських моделей — хетчбека, універсала та седана — з акцентом на ексклюзивні елементи дизайну, покращені характеристики та пам’ятні деталі.
Ювілейні версії хетчбека та універсала Touring Sports відрізняються від інших моделей Corolla ексклюзивним новим металізованим кольором кузова Boreal Blue, виконаним у двоколірній гамі з контрастним дахом та стійками кольору Night Sky Black, йдеться на сайті автовиробника.
Також вони можуть похвалитися новими 17-дюймовими легкосплавними дисками з 10 спицями, контрастним матовим та обробленим покриттям, а також хромованими чорними гайками.
Ювілейний седан Corolla випущено у фірмовому кольорі кузова Lunar Sky Blue. Він має схожі особливості дизайну з хетчбеком та універсалом Touring Sports, зокрема зовнішні декоративні елементи, 17-дюймові колеса, емблеми 60-річчя, накладки на пороги та килимки. Крім того, уздовж нижнього краю кришки багажника розташована матова срібляста смуга.
Спортивний стиль Corolla вирізняється новими матовими сріблястими накладками на нижньому передньому бампері та бічних порогах, а також затемненими декоративними елементами протитуманних фар, накладками на задніх дверцятах і кутах заднього бампера.
У версії Touring Sports додано додаткову матову сріблясту вставку на нижньому задньому бампері. Зовнішній завершальний штрих забезпечують стильні матові сріблясті наклейки, присвячені 60-річчю моделі, на нижньому краї задніх дверей. Ювілейний седан Corolla випущений у фірмовому кольорі кузова Lunar Sky Blue. Він має схожі особливості дизайну з хетчбеком та універсалом Touring Sports, включаючи зовнішні декоративні елементи, 17-дюймові колеса, емблеми 60-річчя, накладки на пороги та килимки. Крім того, уздовж нижнього краю кришки багажника розташована матова срібляста смуга.
Для моделей, випущених до 60-річчя, доступні додаткові варіанти забарвлення кузова: преміальний колір Platinum White Pearl та металік Ash Grey.
У лінійці Corolla застосовується гібридна технологія п’ятого покоління від Toyota, яка забезпечує характерну тиху, плавну та високоефективну роботу.
У хетчбеку та універсалі пропонуються два варіанти: 1,8-літровий двигун потужністю 140 к.с. (за стандартом DIN) та 2,0-літровий двигун потужністю 178 к.с. (за стандартом DIN), призначений для тих, хто шукає більш спортивні характеристики. Усі версії седана оснащені 1,8-літровим двигуном.
У новій лінійці Corolla передбачено повністю цифровий користувацький інтерфейс у стандартній комплектації, зокрема настроювану 12,3-дюймову приладову панель водія та мультимедійну систему Toyota Smart Connect+ з 10,5-дюймовим сенсорним екраном.
Мультимедійний пакет включає доступ до хмарної навігації з актуальною інформацією про дорожню ситуацію, а також вбудовану систему планування маршруту.
До стандартної комплектації також входить комплексний пакет активних систем безпеки та допомоги водієві Toyota T-Mate.
Toyota Corolla — історія успіху
Перша оригінальна модель Corolla з'явилася у 1966 році й одразу ж стала лідером продажів Toyota.
Створюючи цей автомобіль, розробники прагнули представити світові високоякісну універсальну модель за доступною ціною, але з комфортом преміум-класу.
Успіх Corolla був настільки приголомшливим, що налічується вже 12 поколінь цієї моделі, а автомобіль став найпопулярнішим у світі. На сьогоднішній день продано понад 57 мільйонів одиниць. Сьогодні Corolla виробляється на 12 заводах по всьому світу та продається у 150 країнах і регіонах.
Європа — ключовий ринок, де Corolla вже давно зарекомендувала себе як основна модель у лінійці Toyota.
Моделі Corolla, випущені з нагоди 60-річчя компанії, вже можна замовити, а поставки клієнтам розпочнуться з кінця жовтня.
Нагадаємо, що Toyota оновила моделі Prius та Corolla до 2027 року.
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