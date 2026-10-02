Ломает стереотипы: представлен дом на колесах, в котором можно жить годами (видео)

Компания Cedar Creek, которая специализируется на производстве роскошных домов на колесах, представила модель 2027 года из серии Fifth Wheel Cottage, победившей в рейтинге "Трейлер года для длительной стоянки 2026".

Как и все подобные трейлеры, этот не предназначен для постоянных путешествий, как обычные дома на колесах, поскольку большую часть стоит на выбранной площадке. Вместе с тем при необходимости его легко можно перевезти на новое место, пишет Autoevolution.

В линейке 2027 года серия Fifth Wheel Cottage включает три варианта планировки, различающихся по функциональному назначению. Это версия для семьи, модель с лофтом (антресолью), вмещающая еще больше спальных мест, а также вариант для пары, коим является модель 413FWC.

Последняя — самый роскошный из всех троих вариантов. Его длина — 13 метров, а пять выдвижных секций разного размера значительно увеличивают жилое пространство на стоянке. У него — высокие потолки и много простора, чем и поясняется название Cottage. То есть дом на колесах мало чем отличается от стандартного коттеджа.

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Планировка предусматривает гостиную в передней части, главную спальню с собственной ванной комнатой в задней части, второй санузел для дневного использования и полноценную кухню с выделенной обеденной зоной.

Трейлер разделен на три полноценных зоны Фото: autoevolution.com

Модель Cottage 413FWC построена на базе полностью алюминиевого каркаса с внешней отделкой из высокоглянцевого гелькоута. В комплектацию входят боковые стенки, соединенные по технологии 3M, съемные ребристые панели днища из ABS-пластика, нагревательные элементы (12 В) для всех резервуаров, крыша, по которой можно ходить, и трехосная ходовая часть с подвеской Road Armor.

Спереди предусмотрена гидравлическая система выравнивания, однако для длительных стоянок Forest River предлагает использовать ручные ножничные домкраты (всего шесть штук) и дополнительные крепления.

Помимо базовой бытовой техники и множества мест для хранения, в стандартную комплектацию входят два кондиционера MACH 8 (с возможностью установки третьего и добавления теплового насоса к блоку в спальне), проточный водонагреватель, мощная система отопления, окна квадратной формы со встроенными жалюзи и москитными сетками, панель управления Nautilus P4 и система фильтрации воды для всего автодома.

Стоимость такого трейлера "кусается", но, по американским меркам, он все же доступнее, чем стационарный дом в большинстве штатов. Цены на второе поколение Cottage 413FWC составляют около $110 тысяч.

Сумма может колебаться в сторону уменьшения или роста в зависимости от комплектации.

Напомним, минивэн Toyota скрестили с Land Cruiser, чтобы создать самый экстремальный автодом.

Также сообщалось, что в Германии появился нестандартный внедорожный автодом-трансформер для двоих.