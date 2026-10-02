Руйнує стереотипи: представлено дім на колесах, у якому можна жити роками (відео)

Компанія Cedar Creek, що спеціалізується на виробництві розкішних будинків на колесах, представила модель 2027 року із серії Fifth Wheel Cottage, яка посіла перше місце в рейтингу "Трейлер року для тривалої стоянки 2026".

Як і всі подібні трейлери, цей не призначений для постійних подорожей, на відміну від звичайних будинків на колесах, оскільки більшу частину часу він стоїть на обраному майданчику. Водночас за потреби його легко можна перевезти на нове місце, пише Autoevolution.

У лінійці 2027 року серія Fifth Wheel Cottage включає три варіанти планування, що відрізняються за функціональним призначенням. Це версія для сім’ї, модель з лофтом (антресоллю), що вміщує ще більше спальних місць, а також варіант для пари, яким є модель 413FWC.

Останній — найрозкішніший із усіх трьох варіантів. Його довжина — 13 метрів, а п’ять висувних секцій різного розміру значно збільшують житловий простір на стоянці. У нього — високі стелі та багато простору, чим і пояснюється назва Cottage. Тобто будинок на колесах мало чим відрізняється від стандартного котеджу.

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Планування передбачає вітальню в передній частині, головну спальню з власною ванною кімнатою в задній частині, другий санвузол для щоденного користування та повноцінну кухню з окремою обідньою зоною.

Трейлер поділений на три повноцінні зони Фото: autoevolution.com

Модель Cottage 413FWC побудована на базі повністю алюмінієвого каркаса із зовнішнім оздобленням із високоглянцевого гелькоуту. До комплектації входять бічні стінки, з’єднані за технологією 3M, знімні ребристі панелі днища з ABS-пластику, нагрівальні елементи (12 В) для всіх резервуарів, дах, по якому можна ходити, та тривісна ходова частина з підвіскою Road Armor.

Спереду передбачена гідравлічна система вирівнювання, однак для тривалих стоянок Forest River пропонує використовувати ручні ножичні домкрати (всього шість штук) та додаткові кріплення.

Окрім базової побутової техніки та безлічі місць для зберігання, до стандартної комплектації входять два кондиціонери MACH 8 (з можливістю встановлення третього та додавання теплового насоса до блоку в спальні), проточний водонагрівач, потужна система опалення, вікна квадратної форми з вбудованими жалюзі та москітними сітками, панель керування Nautilus P4 та система фільтрації води для всього автодому.

Вартість такого трейлера "кусається", але, за американськими мірками, він все ж доступніший, ніж стаціонарний будинок у більшості штатів. Ціни на друге покоління Cottage 413FWC становлять близько 110 тисяч доларів.

Сума може змінюватися в бік зменшення або збільшення залежно від комплектації.

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