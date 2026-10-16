Руль станет редкостью в Tesla: Roadster станет последним авто бренда с ручным управлением

Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что новый Roadster в перспективе может стать единственной моделью компании, которой будет управлять человек. Производитель планирует сделать ставку на автономное вождение, а выпуск спорткара должен начаться в 2028 году.

Об этом сообщает издание Motor1.

Во время презентации нового Roadster Маск пояснил, что Tesla хочет сосредоточиться на автомобилях с автономным управлением. На этом фоне спорткар может остаться единственной моделью бренда, рассчитанной на управление человеком.

"В долгосрочной перспективе это фактически будет единственная модель Tesla с ручным управлением. Поэтому, если она останется единственной, мы должны довести её возможности до предела и даже превзойти его", — заявил Маск.

Tesla позиционирует Roadster как свой самый мощный спортивный автомобиль. Компания работает над технологиями, которые должны обеспечить исключительное ускорение, высокую скорость прохождения поворотов и общую производительность.

Видео дня

Tesla Roadster Фото: Tesla

Одной из особенностей модели станет система создания прижимной силы с помощью воздушного потока. Она будет располагаться под днищем и, по замыслу разработчиков, должна обеспечивать дополнительное боковое ускорение до 2 g при прохождении поворотов. Технология основана на разработках, связанных с космической компанией SpaceX.

Tesla Roadster Фото: Tesla

Кроме того, Tesla утверждает, что Roadster сможет разгоняться до 97 км/ч менее чем за одну секунду. Начало серийного производства спорткара запланировано на 2028 год.

В 2024 году Фокус уже рассказывал о Tesla Roadster. Тогда Илон Маск представил первую версию спорткара, раскрыл подробности его потенциального разгона с помощью реактивных двигателей и заявил, что серийное производство начнётся в 2025 году. В то же время СМИ обратили внимание на то, что прототип Roadster второго поколения был представлен ещё в 2017 году, из-за чего его разработка стала одной из самых длительных в истории компании.

Кроме того, мы писали, что блогер Cyber Hooligan переделал Tesla Model 3, придав электромобилю внешний вид, напоминающий Tesla Roadster.