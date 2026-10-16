Кермо стане рідкістю в Tesla: Roadster стане останнім авто бренду з ручним керуванням

Гендиректор Tesla Ілон Маск заявив, що новий Roadster у перспективі може стати єдиним авто компанії, яким керуватиме людина. Виробник планує зробити ставку на автономне водіння, а випуск спорткара має розпочатися у 2028 році.

Про це пише видання Motor1.

Під час презентації нового Roadster Маск пояснив, що Tesla хоче зосередитися на автомобілях з автономним керуванням. На цьому тлі спорткар може залишитися єдиною моделлю бренду, розрахованою на керування людиною.

"У довгостроковій перспективі це фактично буде єдине авто Tesla з ручним керуванням. Тому, якщо воно буде єдиним, ми маємо довести його можливості до межі й навіть перевершити її", — заявив Маск.

Tesla позиціонує Roadster як свій найпотужніший спортивний автомобіль. Компанія працює над технологіями, які мають забезпечити надзвичайне прискорення, високу швидкість проходження поворотів та загальну продуктивність.

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Tesla Roadster Фото: Tesla

Однією з особливостей моделі стане система створення притискної сили за допомогою повітряного потоку. Вона розташовуватиметься під днищем і, за задумом розробників, має забезпечувати додаткове бокове прискорення до 2 g під час проходження поворотів. Технологія спирається на розробки, пов'язані з космічною компанією SpaceX.

Tesla Roadster Фото: Tesla

Також Tesla стверджує, що Roadster зможе розганятися до 97 км/год менш ніж за одну секунду. Початок серійного виробництва спорткара запланований на 2028 рік.

У 2024 році Фокус уже розповідав про Tesla Roadster. Тоді Ілон Маск представив першу версію спорткара, розкрив подробиці його потенційного розгону за допомогою реактивних двигунів і заявив, що серійне виробництво стартує у 2025 році. Водночас медіа звернули увагу, що прототип Roadster другого покоління показали ще у 2017 році, через що його розробка стала однією з найдовших в історії компанії.

Також ми писали, що блогер Cyber Hooligan переробив Tesla Model 3, надавши електромобілю зовнішність, схожу на Tesla Roadster.