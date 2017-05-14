Приехать к морю в несезон. Как провести уик-энд в Клайпеде

Настроение: уют маленького прибрежного городка с богатым немецким наследием

Живопись: "Рыцарь" литовского экспрессиониста Пранаса Домшайтиса

Запах: моря и соснового леса

Музыка: фолк-композиции, звучащие во время проводимого раз в два года Международного фольклорного фестиваля Parbek laivelis

Кино: "Вся королевская рать", кинофильм 1971 года с Георгием Жжёновым, почти целиком снятый в Клайпеде и Паланге

Книга: стихотворение Иосифа Бродского "Паланга" (1967)

В главный курорт литовского побережья Балтики — Клайпеду самолёты доставляют гостей через международный аэропорт курортной Паланги, что по соседству, всего в 30 км от центра Клайпеды. И, кстати, при наличии прямых рейсов из Украины перелёт сюда занимает всего час сорок.

Сама Клайпеда, в произношении которой местные ставят ударение на букву "е", более всего похожа на маленький Амстердам — всё дело в протекающей по центру города реке Данге, разделяющей центр на старый город и новый центр и впадающей в Куршский залив.

И если огромные танкеры, направляющиеся к крупнейшему в стране нефтяному терминалу и свободной экономической зоне, видно и из самолёта, и с обращённого к городу берега Куршской косы, то напротив, в устье Данге, как и 100 лет назад, снуют рыбацкие лодки и причаливают парусные корабли.

Добраться из аэропорта в Клайпеду или Палангу можно и автобусом, но он редко ходит и не всегда удобно стыкуется с рейсами. Выход один: воспользоваться услугами таксистов, благо такси до Паланги обойдётся всего в 10 евро, а до Клайпеды — в 30–40 евро.

Центр Клайпеды — типичный приморский средневековый городок, история которого начинается с тевтонской крепости, построенной на месте поселений суровых викингов и не менее воинственных куршей. Обычный туристический маршрут пролегает здесь от бывшей Рыночной, а ныне Театральной площади по улице Тургаус (Рыночной улице) до Горки Иоанна — остатков фортификационного сооружения голландского типа начала XVII века. Все соседние улицы своими названиями демонстрируют трудолюбивый характер местных жителей: улицы Сапожников, Мясников, Кузнецов пересекаются с Булочной и Почтовой, нарезая центр отрезками кварталов строгой квадратной формы.

Порт — пакгаузы и морские склады, расположенные вокруг рвов бывшего замка Мемельбурга (так назывался город при немцах), — это сплошной памятник немецкой архитектуры, хорошо знакомой по скандинавским и немецким приморским городам. Новый центр привлекает гостей пешеходной аллеей первопечатника Мартина Мажвидаса, плотно усеянной ресторанами. Если пройти отсюда к правому берегу реки Данге и спуститься к устью, можно попасть на Старую переправу. И убедиться, что старая она только по названию — на самом деле причал оборудован современными автоматами по продаже билетов и терминалом с кафе. Отсюда сотни горожан отправляются на паромах на Куршскую косу — главный городской пляж, на многие километры открытый для волн Балтийского моря.

"Коньяк в графине — цвета янтаря, что, в общем, для Литвы симптоматично. Коньяк вас превращает в бунтаря. Что не практично. Да, но романтично. Он сильно обрубает якоря всему, что неподвижно и статично. Конец сезона. Столики вверх дном. Ликуют белки, шишками насытясь. Храпит в буфете русский агроном, как свыкшийся с распутицею витязь. Фонтан журчит, и где-то за окном милуются Юрате и Каститис"

Из стихотворения Иосифа Бродского «Паланга" (1967)

Переправиться на станцию "Смильтине", которую от роскошного балтийского пляжа отделяет 600 м соснового леса, можно с велосипедом — паром ходит каждые полчаса и стоит всего 40 евроцентов.

А вот на северную оконечность косы, к паромной станции "Музей моря", где в здании бывшей крепости расположен дельфинарий, с велосипедом не попадёшь — с ним на борт парома, который ходит каждые два часа (билет — 80 центов), на борт не возьмут. Кстати, сам Музей моря в этом году был закрыт на реконструкцию, чтобы к 2017-му удивить гостей стеклянным тоннелем с плавающими над головой обитателями моря. Зато поездка сюда это самый лучший способ насладиться безлюдным побережьем — южнее пляжи всё же многолюдней.

Новый паромный терминал в Клайпеде находится в трёх километрах к югу от центра, в районе новостроек и высотных апарт-комплексов. В отличие от Старой переправы, здесь перевозят автомобили, сотни которых по нескольку раз в день заезжают на паром, чтобы отправиться к отелям или в расположенные на стокилометровой косе рыбацкие деревушки.

Неподалёку от Нового терминала находится настоящий рай для любителей шопинга — торговый центр Akropolis c сотнями мировых брендов, кинозалами, катком, гипермаркетом и неплохими ресторанами.

Литовская кухня использует те же продукты, которые распространены во всей Восточной Европе: картофель, пшено, рожь, свёклу, мясо (преимущественно свинину), а также лесные грибы, молочные продукты и овощи. Крестьянская версия кухни — это калорийные углеводные блюда-"цеппелины": фаршированные мясом картофельные кнедли, местный вариант зраз — картофельные блинчики с мясным фаршем "жямайчю", сырокопчёное свиное мясо в свином желудке "скиландис", холодный литовский борщ "шалтибарщай", кручёное мясо с капустой "баланделлы", свиной стейк "каймишкас кепснис", а также литовское жаркое и многочисленные разновидности колбас.

Поселившиеся здесь ещё в средние века караимы принесли в эти края и свою кухню, к примеру, кибинай — пирожки с рубленым мясом, аналог крымской самсы. А во время городских праздников на улицах Клайпеды готовят плов, в чём мы убедились лично.

Но главная особенность и преимущество балтийского побережья — это изобилие рыбы и блюд из неё. Корюшка, палтус, судак, угорь, лосось, треска — всю эту рыбу в Литве жарят, маринуют и коптят. А копчёная икра палтуса и трески — вообще один из местных деликатесов, которые редко найдёшь в другом месте. И, наконец, идеальный аккомпанемент к этому продукту — пиво местного завода Svyturys.

Старая Клайпеда. Центр Клайпеды — типичный приморский средневековый городок

В Клайпеде местная калорийная крестьянская кухня сужена до туристических локаций, зато широко представлены экзотические мировые кухни. Так что если вы ещё не распробовали цеппелины и холодный литовский борщ, идите на Театральную площадь в ресторан Forto Dvaras. А если планируете разнообразить рацион, прямо в районе Старой переправы пробуйте бургеры в заведении Meat Lovers. Местная — и мировая — рыба представлена в новом центре, вдалеке от туристических маршрутов, в ресторане Monte Cristo. Суши и лапша спрятаны от туристов в квартале от набережной Данге, в ресторане Kanpai. Широко представлена и китайская кухня — например, в Старом городе на улице Тургаус или в уже упоминавшемся шопинг-молле Akropolis под маркой Jing Bil Lou. Мясо и стейки стоит пробовать на реке, в плавающем ресторане Das Boot. Одним из лучших ресторанов горожане считают расположенный в новом центре средиземноморский Momo Grill.

В Клайпеде, несмотря на компактные размеры города, работает около 150 отелей. Два из них принадлежат международным сетям — внушительных размеров Ibis неподалёку от Нового терминала и небольшой Radison Blu на правом берегу, в новом центре. Достойны внимания по крайней мере три несетевых отеля: Old Mill с выразительным скандинавским экстерьером, находящийся прямо в порту, где вы сможете не выходя из номера встречать и провожать корабли; National с номерами в классическом стиле в Старом городе и две высотные башни отеля Amberton прямо возле устья реки Данге с отличными видами на залив.

Если вы устали от городского шума, можно остановиться в Паланге в Vanagupe SPA, пятизвёздочном отеле в семистах метрах от моря на опушке соснового леса. Приятный бонус: в местном ресторане по выходным сервируют гриль-меню. Плюс турецкая баня, арома-парная, финская сауна, массажный бассейн с морской водой, 20-метровый бассейн на открытом воздухе и ещё парочка бассейнов и бань — прекрасное дополнение к переменчивой балтийской погоде.