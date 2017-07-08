Подольский рейд. Увидеть то, чего не видят другие туристы

Фокус проехался по живописным речным каньонам около Каменец-Подольского на новом Volkswagen Tiguan, чтобы увидеть то, чего не видят другие туристы

Интернет так плотно забит рассказами о "красивых местах, где нет туристов", что кажется, будто таких мест уже не должно существовать в природе. Но они существуют. Причём совсем рядом с теми местами, где туристы есть. Это Подолье. Край, который не каждый украинец с ходу укажет на карте.

Река, как женщина, может менять своё настроение в считаные мгновения. Здесь она одна, а буквально в паре километров вниз по течению — совсем другая. По дороге в Каменец-Подольский мы убедимся в этом дважды.

День 1: Гнилопять

Первая остановка — Бердичев. Это ещё Полесье, а не Подолье. В центре города в водах реки Гнилопять отражается громада монастыря Кармелитов босых. Здесь бывали многие туристы.

Но проедем дальше в сторону Винницы буквально 10 км. В начале села Жежелев сворачиваем направо. Несколько сот метров по луговой грунтовке — и мы снова на берегу Гнилопяти. Но пейзаж совершенно не такой, как в Бердичеве: с высокого берега открывается вид на зелёные волны холмов, а внизу змейкой извивается узкое русло реки. Красиво? Вот и наши предки считали, что красиво: здесь было древнеславянское городище.

Дальше по дороге мы оценим ещё одну речку в двух соседних местах: Южный Буг в Летичеве и неподалёку от него на скале Кармалюково кресло.

Товтра Козяча церква — одно из самых красивых мест на Днестровском водохранилище

День 2: Смотрич

Каменец-Подольский, как всегда, прекрасен. Летнее солнце освещает стены каньона Смотрича и теряющиеся в зелёной листве крепостные башни. Туристы жадно фотографируют, но многие ли из них видели Смотрич в других местах? Мы — увидим. Садимся на наш Tiguan и отправляемся в село Цвикловцы в десятке километров от города.

На повороте с большой белой звездой сворачиваем направо на грунтовку, едем полкилометра в плотном коридоре деревьев, выезжаем на поляну — и замираем от восхищения. С высокого берега открывается вид на речной меандр — крутую петлю в каньоне с отвесными скальными стенками. Смотрич тут широкий, его подпирает Днестровское водохранилище.

Днестр рядом, виднеется на горизонте. А прямо под скалой посреди Смотрича высится наполовину затопленный бетонный остов моста-плотины, который до постройки водохранилища вёл на другой берег реки.

Туристы тут понемногу появляются: при нас приехали гости из Чернигова, потом — машина из Польши. Но всё равно это мизер по сравнению с тем же Каменцом.

Чуть выше по течению Смотрича находится ещё одно интересное село — Пановцы. Здесь застыли в вечности быки недостроенного железнодорожного моста через реку. Стройку заморозили в 1915 г. из-за Первой мировой войны, да так и не разморозили. Сравните эти сужающиеся кверху каменные опоры с опорами Новоплановского моста в Каменец-Подольском: именно так строили на рубеже XIX–XX вв.

А вот отблагодарить наш Tiguan прогулкой на кораблике не получилось: автомобильный паром на правый берег Днестра пока не ходит. Если рейсы возобновят, прокатиться можно будет из села Устье у слияния Смотрича и Днестра в село Вороновица Черновицкой области.

К каньону Смотрича в Цвикловцах легко доехать из Каменец-Подольского, но туристов тут почти нет

День 3: Днестр

Днестровское водохранилище подняло уровень воды во всех реках, в него впадающих. А поскольку даже маленькая речушка образует здесь глубокий каньон, получились заливы, напоминающие норвежские фьорды в миниатюре. Взять хотя бы речку Мукшу, к которой можно проехать, если у белой звезды свернуть не на Цвикловцы, а влево, на Великую Слободку.

В месте, где автомобильная дорога сближается с железной, выезжаем на полянку для очередных восторгов. Внизу сияет голубоватой водой изгиб каньона Мукши со скальными берегами. По нему кто-то рассекает на аквабайке — картинка очень морская.

Но пора добраться и до короля здешних рек — Днестра. Для этого едем в соседнее с Великой Слободкой село Яруга. Ну как соседнее: по прямой сюда рукой подать, но чтобы объехать изрезанную каньонами береговую линию, приходится долго трястись по разбитым подольским дорогам. Впрочем, трястись — это не про Tiguan: машина "проглатывает" выбоины, позволяя нашей младшей дочери не отвлекаться от сна в детском кресле.

Грунтовка выводит прямо к скале над Днестром. Вид вокруг просто потрясающий. Эту гору, а точнее, товтру, местные жители называют Козяча церква. Стоя на камнях и глядя с высоты, сложно поверить, что Подольские Товтры — это бывшие коралловые рифы доисторического Сарматского моря.

Опять-таки, вокруг никого. Единственное место на Днестровском водохранилище, широко известное путешественникам, это Бакота. Названия Козяча церква, Мукша, Китайгород, Врублевцы, Субич, Галица туристу ничего не скажут. Зато скажут картинки, если вбить эти названия в Google.

По Днестровскому водохранилищу можно прокатиться на катере, аквабайке или прогулочном теплоходе

В конце дня решаем дать отдохнуть нашему автомобилю и побывать в единственном месте, куда Tiguan не доедет, — на железнодорожном мосту через Днестр. Из открытого окна пригородного дизель-поезда открываются чудесные виды: Днестр, Мукша, каньоны. А вот и ряд каменных зубцов — уже знакомая нам Козяча церква. Даже если вы приехали в Каменец-Подольский на машине, рекомендую выделить пару часов на железнодорожную поездку туда и обратно в Ленковцы, только фотоаппарат не забудьте.

День 4: Збруч

Реки всегда служили границами и продолжают это делать по сей день. Самое знаковое пограничное место на Подолье — село Окопы, куда мы и направляемся. На стеле "Тернопольская область" стоит железный петух. Он воплощает народную поговорку "в Окопах петух на три державы поёт". Впадающий в Днестр Збруч образует тут три "кусочка пирога". Раньше это были СССР, Польша и Румыния, ещё раньше — Россия, Австрия и Румыния.

Теперь Окопы "понижены" в статусе: граница стала административной, и петух поёт на три области Украины. От пограничной истории на дороге сохранились крепостные ворота: Каменецкие на востоке и Львовские на западе. Въезжаем в ворота задом, тестируя наш парктроник и заднюю видеокамеру. "Радиоволны" парктроника выводятся на экран одновременно с картинкой с камеры, и это упрощает задачу: ни памятник архитектуры, ни борт машины не поцарапаны.

Если от Каменецких ворот пройти по тропинке между домами, попадём на берег Збруча. Он, конечно же, тоже течёт в каньоне и тоже в живописном. Кусок каменной стены, из-за двух симметричных бойниц похожий на смайлик, — это руины старинной пограничной крепости. Возле Львовских ворот сохранились остатки ещё более древних укреплений — земляные Траяновы валы. С них тоже открывается красивый вид на Збруч.

Дорога в бывшее Миньковецкое государство пыльная, но живописная

День 5: Ушица

Обратный путь в Киев проделываем "козьими тропами", чтобы заехать в Миньковецкое государство. Не ищите эту страну на карте, она существовала в XVIII в., но даже тогда её признавали неохотно. Ещё бы, ведь польский помещик Игнаций Сцибор-Мархоцкий установил здесь свои порядки, не советуясь с властями Российской империи, куда вошли эти земли после раздела Польши. Здесь освободили крепостных крестьян, ходили в римских тогах, прославляли богиню Цереру и даже отгородились от России пограничными столбами.

В наши дни экс-владения Мархоцкого делят между собой Дунаевецкий и Новоушицкий райо­ны Хмельницкой области. Массовый турист об этих краях и не слышал, но сейчас, после долгих лет забвения дух Миньковецкой державы пытается возродить меценат Игорь Скальский, организатор фестиваля "Отроков" (так называется село, где Мархоцкий жил в своём дворце).

Но тема нашего путешествия — реки, и мы едем во владения чудаковатого магната, чтобы увидеть водяные мельницы в сёлах Кружковцы и Притуловка. Дорога в Кружковцы плавно спускается к реке вдоль живописного оврага. Здесь своя атмосфера, изолированная от остального мира, — как тут не провозгласить государство!

Мельница в Кружковцах — настоящий замок. Промышленная архитектура прошлых веков была не только полезной, но и красивой. Едем вдоль Ушицы в соседнюю Притуловку, где тоже сохранилась старинная мельница. Звонок Игорю Скальскому помогает отпереть её двери: меценат организовал тут Музей архитектурного наследия. Основная экспозиция — стенды с фотографиями замков, храмов и дворцов Западной Украины. Месседж неутешительный: мы теряем архитектурное наследие.

В селе Кружковцы на речке Ушица сохранилась старинная мельница

К счастью, ещё есть памятники, которые можно сохранить. И есть люди, которым это важно. Например, в Окопах, где мы побывали накануне, полуразрушенный костёл был отреставрирован благодаря участию инициативного местного жителя. С мыслью, что не всё у нас так плохо, мы покидаем Подолье, чтобы обязательно сюда вернуться.