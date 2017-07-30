Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от автотрассы Киев — Кременчуг

Дорога Н-08 вдоль левого берега Днепра — это не только виды на широкие водные просторы, но и ценные памятники истории

Переяслав-Хмельницкий

Туристической раскрутке в советские времена и приставке "Хмельницкий" город обязан Переяславской Раде 1654 г., когда был подписан договор о присоединении Украины к Московской Руси. Теперь Переяслав — город 27 музеев, самый масштабный среди которых — Музей народной архитектуры и быта Средней Надднепрянщины под открытым небом.

Как добраться: в центр города — на развилке у КПП налево, в музей-скансен — объехав город с юга по окружной, за заливом Днепра налево по указателю.

GPS: 50°03′33.3″N 31°28′43.2″E

Цибли

При строительстве Каневской ГЭС многие живописные приднепровские сёла ушли под воду, и Цибли — одно из них. От полного затопления церковь Св. Ильи (1820 г.) спасло расположение на холме. Но храм всё равно разрушается волнами и ветром. У берега сохранились остатки древнерусского городища Цибль и каменный казацкий крест.

Как добраться: в селе Цибли с трассы направо, церковь и крест находятся на южной окраине села.

GPS: 49°58′34.4″N 31°33′33″E

Гельмязов

Старинное казацкое село интересно Свято-Троицкой церковью в стиле классицизма. Храм построили в 1840 г. на средства местного богатого казака Фёдора Савенко.

Как добраться: в селе Софиевка с трассы налево.

GPS: 49°49′27.2″N 31°50′16.9″E

Коврай

В имении казацкого полковника Степана Томары в 1754–1759 гг. жил известный философ-просветитель Григорий Сковорода. Теперь здесь музей Сковороды. Правда, от усадьбы сохранилась лишь часть парка и старинный погреб казака Томары.

Как добраться: в селе Софиевка с трассы налево в Гельмязов, в центре села, около школы и сельсовета — направо; музей находится на территории коврайской школы

GPS: 49°48′36.1″N 31°55′59.2″E

Золотоноша

В центре Золотоноши есть театр, земская управа, гимназия и другие здания, по которым можно представить себе облик уездного городка рубежа XIX–XX вв. Сохранилась тут и синагога: по свидетельствам современников, в начале XX века все магазины и харчевни города принадлежали евреям. Успенский собор в Золотоноше при большевиках лишился куполов, но теперь снова действует.

Как добраться: на развилке в селе Новая Дмитровка направо.

GPS: 49°40′11.2″N 32°02′20.8″E

Красногорский монастырь

По легенде, обитель основал монах из Константинополя. Архитектурная жемчужина монастыря – Спасо-Преображенский собор, построенный в 1771 г. по проекту известного зодчего Ивана Григоровича-Барского. В монастыре действует строгий дресс-код.

Как добраться: с окружной дороги вокруг Золотоноши — налево через село Бакаевка.

GPS: 49°42′19.3″N 32°02′53.5″E

Гришино-Ровенская ж/д

Параллельно нашей трассе могла пройти железная дорога, по которой, возможно, курсировали бы поезда "Интерсити" с индустриального востока в Киев. Но строительству Гришино-Ровенской магистрали помешали Первая мировая война и революция. Насыпь несостоявшейся дороги тянется на сотни километров через Канев, Золотоношу, Глобино, Кобеляки, Новомосковск. Заметные объекты около трассы Н-08 — опоры моста через Сулу в селе Лящовка и заброшенный вокзал станции "Золотоноша-2".

Как добраться: перед мостом через Сулу с трассы налево, насыпь находится около Лысой горы на северной окраине села Лящовка.

GPS: 49°33′25.7″N 32°41′05.7″E

Деньги

Не ограничивайтесь забавным селфи с дорожным указателем "Деньги – 2 км". За смешным названием кроется красивая природа, озеро с белыми лебедями и недостроенный железнодорожный мост Гришино-Ровенской магистрали, которому больше 100 лет.

Как добраться: за Золотоношей на круговой развязке направо на Черкассы, затем налево по указателю.

GPS: 49°36′42.1″N 32°09′32.4″E

Река Сула

Перед впадением в Днепр одну из главных рек Полтавщины подпирает Кременчугское водохранилище, отчего Сула превращается тут в широкий залив. В низовьях Сулы расположен Нижнесульский национальный природный парк, где обитают журавли, утки, цапли и другие пернатые любители воды.

Как добраться: трасса Н-08 пересекает Сулу на границе Черкасской и Полтавской областей.

GPS: 49°28′37.8″N 32°41′02.3″E

Гора Пивиха

Крутые глиняные обрывы над Днепром высотой до 168 м не оставят равнодушными фотографов. Гора Пивиха — ландшафтный заказник, здесь находят окаменелые останки древних животных и растений.

Как добраться: с трассы направо в Градижск, затем налево, ехать вдоль Днепра.

GPS: 49°11′36.4″N 33°07′26.2″E