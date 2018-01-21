Синайский экстрим. Самый фешенебельный из горнолыжных курортов Румынии

Горы, высота которых превышает 2000 м, хвойные леса с чистым воздухом, солнечные альпийские поляны — всё это позволило Синая стать также прекрасным горнолыжным курортом

Как добраться

Менее удобный. Можно добраться до Синая на скором поезде 117П Киев — Бухарест (время в пути 6 ч. 19 мин., цена билета — около 300 грн).

Лучше всего добираться в Синая на собственном авто. Из Черновцов до городка — 7 ч. 33 мин. (445,3 км) езды. Ехать нужно по маршруту DN11/E574.

Городок Синая вырос из одноимённого монастыря, основанного в горах князем Михаилом Кантакузино. Первый румынский король Карол I в 1873 году приказал построить здесь свою летнюю резиденцию — дворец Пелеш. Монарх желал, чтобы его дворец заметно отличался от других европейских замков, был изысканным, оригинальным и уютным. Он отклонил ряд проектов, прежде чем остановился на идее, предложенной архитектором Иоганном Шульцем.

Работы по возведению замка растянулись на 40 лет, однако результат превзошёл все ожидания. Дворец Пелеш, получивший своё название от протекающей рядом речушки, не выглядит безвкусной эклектикой, а весьма органично вписывается в пейзаж, словно являясь его естественным продолжением.

В настоящее время Пелеш — это не только исторический памятник, но и музей с богатейшей экспозицией. Коллекции оружия и рыцарского снаряжения здесь соседствуют с безделушками из майсенского и севрского фарфора, а в венецианских зеркалах и стеклянных изделиях отражаются узоры восточных ковров из Бухары. Ажурные элементы деревянного декора и расписанные вручную швейцарские витражи, гобелены и картины, старинная мебель и скульптуры — всё это составляет убранство 160 комнат замка, каждая из которых неповторима. Так, Флорентийский зал отделан эбонитовым деревом, Турецкий — обтянут шёлком. А в Театральной комнате, обставленной в духе Людовика XIV, в начале прошлого века обитатели замка смотрели кино. И в этом нет ничего удивительного, ведь Пелеш был первым в Европе электрифицированным дворцом.

Заслуживают внимания окружающие резиденцию румынских монархов террасы и роскошный парк, выполненные в стиле итальянского Возрождения.

Там же, в Синае, расположен и замок Пелишор (Castelul Pelişor) или, как его называют, "маленький Пелеш", который является частью того же дворцового комплекса. Замок был построен в стиле модерн по приказу короля Кароля I в 1899–1903 годах. Его задумывали как летнюю резиденцию для семьи наследника престола — будущего короля Фердинанда I.

Горнолыжный курорт Синая поражает своей красотой и отлично развитой инфраструктурой

Замок Пелишор невелик — в отличие от просторного Пелеша, в нём всего 70 комнат. Но он тоже строился как королевская резиденция, поэтому в нём есть и парадный холл со стеклянным потолком высотой в три этажа, и большая столовая.

"Золотая спальня" замка обставлена мебелью, созданной по рисункам королевы Марии в мастерских Синаи в 1909 году. А кабинет Фердинанда, выдержанный в строгом стиле, напоминает о немецком неоренессансе замка Пелеш.

В Синая также находится дворец знаменитого румынского композитора Джордже Энеску (автор оперы "Эдип"). Это довольно скромный, но со вкусом возведённый дом белого цвета. Говорят, композитор знал толк не только в музыке, но и в климате, раз выбрал для проживания климатический курорт Синая.

Горы, высота которых превышает 2000 м, хвойные леса с чистым воздухом, солнечные альпийские поляны — всё это позволило Синая стать также прекрасным горнолыжным курортом. Основные трассы для катания расположены на южном склоне. Самых азартных заинтересует "стенка" на северном склоне под опорами фуникулёра. Подъёмники доставляют горнолыжников на трассы непосредственно из центра города.

На курорте 12 горнолыжных трасс, два трамплина, две трассы для бега на длинную дистанцию, а также трасса для бобслея из 13 виражей, позволяющая организовывать в Синая важные внутренние и международные соревнования по бобслею.

Наиболее протяжённые трассы — "Карп" (2350 м), "Вынтуриш" (2350 м), "Турист" (2800 м). Туристы поднимаются на двухступенчатом кабинном подъёмнике на высоту 1400 м, а затем другими подъёмниками на высоту до 2006 м. Есть также два канатно-кресельных подъёмника (до высоты 1950 м), четыре взрослых и два детских бугельных подъёмника.

В центре Синаи, от гостиницы "Монтана", начинается первая очередь канатной дороги до отметки Кота-1400. Здесь находится дорогая гостиница "Альпина". На курорте предлагается также размещение в частном секторе. Внизу и на всех промежуточных станциях канатной дороги находится множество прокатных пунктов.

Преодолев первую очередь подъёмника длиной 2,5 км, можно полюбоваться оставшейся внизу Синаей, посидеть в кафе и выпить горячего вина или цуйки — местной горячей водки.

Вообще на курорте отлично развита инфраструктура — туристов ждут бары, дискотеки, сауны, бильярд-клубы, рестораны, казино. Спортивный центр, бассейн, каток, полный комплекс горнолыжных услуг, лыжная школа для начинающих, опытных и для детей.