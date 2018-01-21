Все статьиВсе новостиВсе мнения
Рейтинги
Спецтемы
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Красивая страна » Синайский экстрим. Самый фешенебельный из горнолыжных курортов Румынии
Синайский экстрим. Самый фешенебельный из горнолыжных курортов Румынии
Фото: Getty Images

Синайский экстрим. Самый фешенебельный из горнолыжных курортов Румынии

Горы, высота которых превышает 2000 м, хвойные леса с чистым воздухом, солнечные альпийские поляны — всё это позволило Синая стать также прекрасным горнолыжным курортом

Елена Романюк - 21.01.18 87
000

Как добраться

Менее удобный. Можно добраться до Синая на скором поезде 117П Киев — Бухарест (время в пути 6 ч. 19 мин., цена билета — около 300 грн).

Лучше всего добираться в Синая на собственном авто. Из Черновцов до городка — 7 ч. 33 мин. (445,3 км) езды. Ехать нужно по маршруту DN11/E574.

Городок Синая вырос из одноимённого монастыря, основанного в горах князем Михаилом Кантакузино. Первый румынский король Карол I в 1873 году приказал построить здесь свою летнюю резиденцию — дворец Пелеш. Монарх желал, чтобы его дворец заметно отличался от других европейских замков, был изысканным, оригинальным и уютным. Он отклонил ряд проектов, прежде чем остановился на идее, предложенной архитектором Иоганном Шульцем.

Работы по возведению замка растянулись на 40 лет, однако результат превзошёл все ожидания. Дворец Пелеш, получивший своё название от протекающей рядом речушки, не выглядит безвкусной эклектикой, а весьма органично вписывается в пейзаж, словно являясь его естественным продолжением.

В настоящее время Пелеш — это не только исторический памятник, но и музей с богатейшей экспозицией. Коллекции оружия и рыцарского снаряжения здесь соседствуют с безделушками из майсенского и севрского фарфора, а в венецианских зеркалах и стеклянных изделиях отражаются узоры восточных ковров из Бухары. Ажурные элементы деревянного декора и расписанные вручную швейцарские витражи, гобелены и картины, старинная мебель и скульптуры — всё это составляет убранство 160 комнат замка, каждая из которых неповторима. Так, Флорентийский зал отделан эбонитовым деревом, Турецкий — обтянут шёлком. А в Театральной комнате, обставленной в духе Людовика XIV, в начале прошлого века обитатели замка смотрели кино. И в этом нет ничего удивительного, ведь Пелеш был первым в Европе электрифицированным дворцом.

Заслуживают внимания окружающие резиденцию румынских монархов террасы и роскошный парк, выполненные в стиле итальянского Возрождения.

Там же, в Синае, расположен и замок Пелишор (Castelul Pelişor) или, как его называют, "маленький Пелеш", который является частью того же дворцового комплекса. Замок был построен в стиле модерн по приказу короля Кароля I в 1899–1903 годах. Его задумывали как летнюю резиденцию для семьи наследника престола — будущего короля Фердинанда I.

Горнолыжный курорт Синая поражает своей красотой и отлично развитой инфраструктурой

Замок Пелишор невелик — в отличие от просторного Пелеша, в нём всего 70 комнат. Но он тоже строился как королевская резиденция, поэтому в нём есть и парадный холл со стеклянным потолком высотой в три этажа, и большая столовая.

"Золотая спальня" замка обставлена мебелью, созданной по рисункам королевы Марии в мастерских Синаи в 1909 году. А кабинет Фердинанда, выдержанный в строгом стиле, напоминает о немецком неоренессансе замка Пелеш.

В Синая также находится дворец знаменитого румынского композитора Джордже Энеску (автор оперы "Эдип"). Это довольно скромный, но со вкусом возведённый дом белого цвета. Говорят, композитор знал толк не только в музыке, но и в климате, раз выбрал для проживания климатический курорт Синая.

Горы, высота которых превышает 2000 м, хвойные леса с чистым воздухом, солнечные альпийские поляны — всё это позволило Синая стать также прекрасным горнолыжным курортом. Основные трассы для катания расположены на южном склоне. Самых азартных заинтересует "стенка" на северном склоне под опорами фуникулёра. Подъёмники доставляют горнолыжников на трассы непосредственно из центра города.

На курорте 12 горнолыжных трасс, два трамплина, две трассы для бега на длинную дистанцию, а также трасса для бобслея из 13 виражей, позволяющая организовывать в Синая важные внутренние и международные соревнования по бобслею.

Наиболее протяжённые трассы — "Карп" (2350 м), "Вынтуриш" (2350 м), "Турист" (2800 м). Туристы поднимаются на двухступенчатом кабинном подъёмнике на высоту 1400 м, а затем другими подъёмниками на высоту до 2006 м. Есть также два канатно-кресельных подъёмника (до высоты 1950 м), четыре взрослых и два детских бугельных подъёмника.

В центре Синаи, от гостиницы "Монтана", начинается первая очередь канатной дороги до отметки Кота-1400. Здесь находится дорогая гостиница "Альпина". На курорте предлагается также размещение в частном секторе. Внизу и на всех промежуточных станциях канатной дороги находится множество прокатных пунктов.

Преодолев первую очередь подъёмника длиной 2,5 км, можно полюбоваться оставшейся внизу Синаей, посидеть в кафе и выпить горячего вина или цуйки — местной горячей водки.

Вообще на курорте отлично развита инфраструктура — туристов ждут бары, дискотеки, сауны, бильярд-клубы, рестораны, казино. Спортивный центр, бассейн, каток, полный комплекс горнолыжных услуг, лыжная школа для начинающих, опытных и для детей.

Где жить

 

Сервис Booking.com предлагает 82 варианта размещения в Синая. Самый дешёвый — от 600 грн за номер в сутки в маленьких частных отельчиках. Чуть дороже обойдётся проживание в трёхзвёздочном отеле — от 755 грн за номер без завтрака. А вот "четвёрки" подороже — от 1337 грн за номер без завтрака и 1416 грн — с завтраком. К слову, в большинстве четырёхзвёздочных отелей есть закрытые бассейны.

Что посмотреть

 

  • Летняя резиденция короля Карола I — дворец Пелеш.
  • Замок Пелишор (Castelul Pelişor) или, как его называют, "маленький Пелеш".
  • Мужской православный монастырь Синая.
  • Бывшее Casino Sinaia — очень красивое помпезное здание в центральном парке городка.
  • Мемориальный дом Джордже Энеску.

Где поесть

 

  • Ресторан Kuib Синая, Gârbovei Nr. 10C. Телефон: +40-735-189-107. Средний чек: 500 грн.
  • Ресторан Taverna Sarbului Синая, Drumul Nou Spre Cota 1400. Телефон: +40-244-314-400. Средний чек: 150 грн.
  • Forest Restaurant Синая, Calea Codrului Street 11-13. Телефон: +40-724-727-382. Средний чек: 300 грн.
  • Видовой ресторан Canta Cuisine Буштени, Zamora street 1. Телефон: +40-737-299-464. Средний чек: н/д.

Лайфхак

Будете в Синае, обязательно съездите в город Брашов — второй по размеру город Румынии, богатый разнообразными достопримечательностями. Всего в 30 км от Брашова находится замок Бран (один из многочисленных замков Дракулы), построенный в XIV веке для защиты от недружелюбных чужаков.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
"Шариш" — это не вопрос. Что выпить, съесть и посмотреть в КошицеЗамбийцы троллят президента СШАВ ООН определили самые популярные страны мира для туризма

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Человек-сосна. Как Андрей Сагайдак впустил в себя лес 9145
  2. Дважды Новый год. Как киевляне отмечали "старый Новый год" 100 лет назад 21706
  3. Чёрный пояс. 10 фактов о новом председателе правления ПриватБанка 15142
  4. Непарная обувь. Рождественская история о всплеске личного идиотизма 5355
  5. ВИЧная жизнь. О жизни под кайфом, болезни и любви, которая побеждает болезнь 2208
  6. Вандалы ХХI века. Кто и как может уничтожить археологические раскопки на Почтовой площади 1851
  7. Суп с лососем и престижные ПТУ. 7 фактов о финском образовании 4215
  8. Кобзарь без врага. Как Тарас Шевченко помогает открыть украинскую мифологию 2574
  9. Снимает и показывает Украина. Какие украинские фильмы 2017 года стоит посмотреть 5327
  10. Румянец взросления. Лучшие фильмы, не попавшие в украинский прокат 5495
  1. Механизм расчета курса гривны к доллару могут изменить 43793 / 52626
  2. Гонтарева назвала причину, почему Порошенко не стал ее сразу увольнять 37237 / 46735
  3. Синоптики предупреждают: погода будет еще хуже 8310 / 10988
  4. Приёмы против хама. Что делать, когда вам грубят 5244 / 6568
  5. Москва отреагировала на признание РФ в Украине агрессором 3878 / 177991
  6. В Сербии пророссийские политики призвали Путина ввести войска в Косово 2817 / 3386
  7. Банкиры обещают откатить курса доллара назад 2661 / 4180
  8. Медвежья услуга. Почему "Паддингтон 2" — лучший фильм после праздников 2219 / 2625
  9. "Это видео - просто ужас": в Сети комментируют посадку самолета во время урагана 1705 / 2205
  10. Повторение пройденного. Что будет с курсом гривны в 2018 году 1387 / 6380
  1. Гонтарева назвала причину, почему Порошенко не стал ее сразу увольнять 60 / 46735
  2. Механизм расчета курса гривны к доллару могут изменить 44 / 52626
  3. Синоптики предупреждают: погода будет еще хуже 23 / 10988
  4. Трудно быть Фениксом. Как в Украине лечат детей с ожогами 15 / 1053
  5. Приёмы против хама. Что делать, когда вам грубят 14 / 6568
  6. Изменить планету. Как улучшить жизнь человечества в 2018 году 12 / 862
  7. Сны Трампа, или Второе пришествие «Архангела Гавриила» 8 / 1977
  8. Медвежья услуга. Почему "Паддингтон 2" — лучший фильм после праздников 7 / 2625
  9. В Сербии пророссийские политики призвали Путина ввести войска в Косово 6 / 3386
  10. Напавшие на посольство Украины в Афинах сожгли автомобили дипломатов 5 / 1036
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.