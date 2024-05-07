Пограничники из Тисы достали тела еще трех утопленников (фото)

Украинские пограничники подчеркивают, что несмотря на снижение уровня воды в Тисе, река остается очень опасной для преодоления, особенно в темное время суток, и призывают не рисковать.

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В понедельник, 6 мая, в течение дня после снижения уровня воды на реке Тиса неподалеку от границы с Румынией обнаружены тела трех человек. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) на официальном сайте.

Как отмечается в релизе, тело 28-летнего жителя Ивано-Франковской области обнаружил местный рыбак и сообщил пограничникам отдела "Яблунівка" Мукачевского отряда, которые и вызвали спасателей и полицию.

Фото: ГПСУ Фото: ГПСУ

Впоследствии, ниже по течению, полицейские вместе с пограничниками обнаружили еще две страшные находки. Одному из утопленников, жителю Сумщины, было всего 20 лет. Личность третьего мужчины пока не установлена.

Пограничники подчеркивают, что несмотря на снижение уровня воды в Тисе, река остается очень опасной для преодоления, особенно в темное время суток. Поэтому призывают не рисковать своей жизнью и не поддаваться на уговоры тех, кто стремится незаконно обогатиться таким образом.

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Напомним, Фокус 9 апреля сообщал, что в горах, неподалеку от границы с Румынией, пограничники спасли мужчину, который собирался сбежать за границу и заблудился.

Кроме того, в понедельник, 6 мая, Фокус писал, что тоже на Закарпатье украинские пограничники задержали 44-летнего мужчину в женском наряде, который пытался пробраться через границу.