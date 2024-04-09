"Встретил рысь и слышал волков": украинский беглец заблудился в горах на 6 дней (видео)

Пограничники нашли "туриста" уже промокшим, замерзшим и ослабевшим. Он признался, что не ожидал такой опасности во время своего "путешествия" к границе с Румынией.

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В горах спасли мужчину, который собирался сбежать за границу и заблудился. Деталями 9 апреля поделилась пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

42-летний мужчина планировал самостоятельно добраться до границы с Румынией, но заблудился в Карпатах. В результате он "бродил по горам" в течение шести дней.

"Впрочем, говорит, не ожидал, что путешествие может стать настолько тяжелым и опасным. Ведь и снежный покров в горах достигал двух метров, да и дикие звери там вообще не редкость — рассказал, что встретил карпатскую рысь, а по ночам слышал волков", — передали в ГПСУ.

Сообщается, что "путешественник" несколько раз терял ориентировку. В целом он преодолел в горах примерно 70 километров. За это время нарушитель промок и замерз.

Пограничники спустили ослабевшего "туриста" к цивилизации. За неудачную попытку побега в Румынию на него составили протокол об административном правонарушении.

"В очередной раз подчеркиваем опасность подобных "путешествий", поскольку они несут прямую угрозу здоровью и нередко завершаются трагически", — добавила пресс-служба.

Напомним, помощник председателя ГПСУ Андрей Демченко объяснил, кто из студентов имеет право на выезд за границу и что для этого нужно.

Юрист Андрей Топчий ответил, могут ли с ребенком с инвалидностью выехать за границу оба родителя.