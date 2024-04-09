Может ли мужчина выехать из Украины с ребенком с инвалидностью, если его сопровождает мать

По словам юриста Андрея Топчего, мужчина может пересечь границу вместе с ребенком, если он едет с ним. В этом случае присутствие матери не имеет значения.

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В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. В настоящее время право мужчин на пересечение границы существенно ограничено. Однако определенные категории военнообязанных имеют право на выезд за границу даже в условиях войны. Юрист Андрей Топчий разъяснил возможность выезда за границу обоим родителям, у которых есть ребенок с инвалидностью.

Согласно правилам пересечения границы гражданами Украины в случае введения чрезвычайного или военного положения, право на пересечение границы имеют родители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью до 18 лет, при наличии соответствующих документов.

Однако выезд за пределы Украины гражданам мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет может осуществляться самостоятельно только в определенных случаях и при наличии необходимых документов.

Юрист подчеркнул, что мужчина может пересечь границу вместе с ребенком, если он едет с ним. В этом случае присутствие матери не имеет значения. Однако если мужчина путешествует без ребенка, то это возможно только при условии, что ребенок находится на консульском учете в посольстве за границей. При этом нахождение матери ребенка с ним или без него не влияет на этот процесс.

"Соответственно, если Вы будете выезжать вместе с ребенком — то вы сможете пересечь государственную границу вместе с ребенком. Тот факт, что с вами будет мать — значения не имеет. Если же вы пересекаете границу без ребенка — то это возможно только в том случае, если ребенок находится на консульском учете в посольстве за рубежом. Где будет мать ребенка в этом случае — также не имеет значения", — рассказал юрист.

Напомним, в Генштабе ВСУ 5 апреля сообщили, что мужчины в возрасте от 25 лет будут подлежать постановке на воинский учет военнообязанных или снятию с него. Согласно обновленным нормам законодательства, теперь призывники смогут выбирать год прохождения базовой военной службы до достижения ими 24-летнего возраста.

Ранее, 3 апреля, рекрутер раскрыл топ вакансий в войсках, которыми интересуются украинцы. Лишь десятое место в рейтинге занимает служба в пехоте.