ТЦК начнут вызывать мужчин от 25 лет для обновления данных и медосмотра, — Генштаб

Согласно обновленному законодательству, теперь призывники могут выбирать год прохождения базовой военной службы до достижения ими 24-летнего возраста.

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В Украине вступили в силу изменения в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе". Мужчины в возрасте от 25 лет будут подлежать постановке на воинский учет военнообязанных или снятию с него. Об этом сообщает Генштаб в Facebook.

Происходит совершенствование организации процесса военного учета призывников. Как указано в сообщении, продолжается реформирование системы подготовки граждан. В законопроекте нормы предусматривают возможность выбора призывниками года прохождения базовой военной службы до достижения ими 24-летнего возраста.

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Мобилизация "ограниченно годных": попадут ли мужчины с серьезными болезнями на фронт

Вызывать украинских граждан, которые находились на воинском учете и достигли 25-летнего возраста для уточнения учетных данных. Также будет происходить прохождение медицинского осмотра. Будет происходить и оформление соответствующих военно-учетных документов.

Мобилизация с 25 лет в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский 2 апреля подписал законопроект, который ранее предусматривал, что лица в возрасте с 18 до 27 лет считались призывниками и не подлежали мобилизации. Теперь же предельный возраст таких мужчин уже снижен до 25 лет.

Депутаты Верховной Рады еще 30 мая 2023 года проголосовали за него в первом чтении за основу и в целом.

Напомним, 25 марта член комитета Верховной Рады Украины Федор Вениславский рассказал, что в Украине не планируют понижать призывной возраст ниже 25 лет. По его словам, в связи с отказом от срочной службы, ребятам от 18 до 25 лет нужно будет пройти общевойсковую подготовку или общевойсковую службу.