ТЦК почнуть викликати чоловіків від 25 років для оновлення даних та медогляду, — Генштаб

Відповідно до оновленого законодавства, тепер призовники можуть обирати рік проходження базової військової служби до досягнення ними 24-річного віку.

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В Україні набрали чинності зміни до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу". Чоловіки у віці від 25 років підлягатимуть взяттю на військовий облік військовозобов’язаних або зняттю з нього. Про це повідомляє Генштаб у Facebook.

Відбувається удосконалення організації процесу військового обліку призовників. Як вказано у повідомленні, триває реформування системи підготовки громадян. У законопроєкті норми передбачають можливість вибору призовниками року проходження базової військової служби до досягнення ними 24-річного віку.

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Мобілізація "обмежено придатних": чи потраплять чоловіки із серйозними хворобами на фронт

Викликатимуть українських громадян, які перебували на військовому обліку та досягли 25-річного віку для уточнення облікових даних. Також відбуватиметься проходження медичного огляду. Відбуватиметься й оформлення відповідних військово-облікових документів.

Мобілізація з 25 років в Україні

Президент України Володимир Зеленський 2 квітня підписав законопроєкт, який раніше передбачав, що особи у віці з 18 до 27 років вважалися призовниками та не підлягали мобілізації. Тепер же граничний вік таких чоловіків вже знижено до 25 років.

Депутати Верховної Ради ще 30 травня 2023 року проголосували за нього в першому читанні за основу і в цілому.

Нагадаємо, 25 березня член комітету Верховної Ради України Федір Веніславський розповів, що в Україні не планують понижувати призовний вік нижче 25 років. З його слів, у зв’язку з відмовою від строкової служби, хлопцям від 18 до 25 років потрібно буде пройти загальновійськову підготовку або загальновійськову службу.