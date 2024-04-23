Пограничники задержали двух "таксистов": пытались переправить восьмерых уклонистов (фото, видео)

Как сообщили пограничники, услуги "такси" стоили "пассажирам" от 7 до 11 тысяч долларов.

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При попытке переправки через границу восьмерых человек были задержаны женщина из села Вилок и мужчина из города Виноградов Закарпатской области. Об этом сообщили в государственной пограничной службе.

За доставку своих клиентов к месту незаконного пересечения границы перевозчики планировали получить от 7 до 11 тысяч долларов с каждого.

Пятеро из задержанных мужчин рассказали правоохранителям, что приехали в Закарпатье еще 2 месяца назад с целью незаконного пересечения государственной границы страны.

Женщина из села Вилок и мужчина из Виноградова переправляли через границу восемь уклонистов

Заплатив незнакомому мужчине по 10 тысяч долларов, они ожидали переправки в Венгрию.

Все месяцы ожидания они за свой счет снимали жилье и питались.

Сейчас оперативники пограничного отряда изучают все детали организации незаконной переправки лиц через государственную границу.

По выявлению в действиях местных жителей признаков преступления, предусмотренного ч.3 ст. 332 УКУ пограничники направили сообщение сотрудникам Нацполиции. Согласно указанной статье, фигурантам может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет.

Напомним, ранее мы писали о том, как камера видеонаблюдения зафиксировала побег пяти человек в Венгрию 20 апреля. Мужчины призывного возраста смогли незаконно пересечь государственную границу Украины вблизи села Дыйда Закарпатской области.

Также Фокус писал, что двое 14-летних парней небесплатно вызвались провести четырех мужчин к реке Тиса на границе с Венгрией, но были задержаны.