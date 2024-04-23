Прикордонники затримали двох "таксистів": намагалися переправити вісьмох ухилянтів (фото, відео)

Як повідомили охоронці кордону, послуги "таксі" коштували "пасажирам" від 7 до 11 тисяч доларів.

Related video

Під час спроби переправлення через кордон вісьмох осіб було затримано жінку з села Вилок та чоловіка з міста Виноградів Закарпатської області. Про це повідомили у державній прикордонній службі.

За доставлення своїх клієнтів до місця незаконного перетину кордону, перевізники планували отримати від 7 до 11 тисяч доларів з кожного.

П'ятеро із затриманих чоловіків розповіли правоохоронцям, що приїхали на Закарпаття ще 2 місяці тому з метою незаконного перетину державного кордону країни.

Жінка з села Вилок та чоловік з Виноградова переправляли через кордон вісьмох ухилянтів

Заплативши незнайомому чоловіку по 10 тисяч доларів, вони очікували на їх переправлення в Угорщину.

Усі місяці очікування вони власним коштом винаймали житло та харчувалися.

Наразі оперативники прикордонного загону вивчають усі деталі організації незаконного переправлення осіб через державний кордон.

Щодо виявлення у діях місцевих жителів ознак злочину передбаченого ч.3 ст. 332 ККУ прикордонники направили повідомлення співробітникам Нацполіції. Згідно з вказаною статтею, фігурантам може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як камера відеоспостереження зафіксувала втечу п'яти осіб до Угорщини 20 квітня. Чоловіки призовного віку змогли незаконно перетнути державний кордон України поблизу села Дийда Закарпатської області.

Також Фокус писав, що двоє 14-річних хлопців небезкоштовно визвалися провести чотирьох чоловіків до річки Тиса на кордоні з Угорщиною, але були затримані.