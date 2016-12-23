Супрун сказала, какие лекарства подешевеют к 1 февраля

Минздрав дал аптекам месяц, чтобы они распродали то, что у них есть, по старым ценам и перешли на новое ценообразование

До 1 февраля 2017 года будут снижены цены на лекарства от трех типов заболеваний: сердечно-сосудистых, сахарного диабета второго типа и бронхиальной астмы. Об этом сообщила в интервью Украинской правде и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

"С 1 января начинает действовать реферирование цен на лекарства от трех типов заболеваний: сердечно-сосудистые, сахарный диабет второго типа и бронхиальная астма. До 1 февраля цены на лекарства по этим трем типам заболеваний снизятся", - заявила Супрун.

Она отметила, что Украина реферирует цены со странами-соседями, и "цены должны упасть, при этом не только в госзакупках, но и аптеках".

"Мы даем аптекам один месяц, чтобы они распродали то, что у них есть, по старым ценам и перешли на новое ценообразование. В каждой аптеке будет выписка по упомянутым трем нозологиям: международное непатентованное название препарата и предельная цена, выше которой нельзя продавать препарат", - подчеркнула и.о. министра.