Исторические события, которые произошли за этот период в отношениях двух стран, вспоминает посольство Украины в Вашингтоне. В фотографиях

Ровно четверть века назад президент США Джордж Буш объявил о решении Соединенных Штатов об официальном признании Украины как независимого государства.

Исторические события, которые произошли за этот период в отношениях двух стран, вспоминает посольство Украины в Вашингтоне.

"25 декабря – дата незаурядная из-за действительно исторического события, которое произошло ровно четверть века назад. Именно в этот день 1991 года Соединенные Штаты официально признали Украину как независимое государство (после развала СССР). Бывший тогда президентом США Джордж Буш объявил об этом решении в своем обращении к нации", - отмечается в сообщении на официальной странице украинского диппредставительства в Facebook.

По этому случаю посольство обнародовало фотоснимки интересных моментов, которые попали в кадр журналистов и пресс-секретарей посольства Украины в США в течение 25 лет украинско-американских отношений.





























Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa