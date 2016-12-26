Тандит: Боевики в Донбассе держат в плену 110 украинцев

Еще десять украинских заложников содержатся в России

В заложниках на территории Украины, захваченной пророссийскими боевиками, находятся 110 человек, еще 10 - на территории России. Об этом заявил в эфире телеканала "Интер" советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит, передает Интерфакс-Украина.

"Заложниками, официально по данным службы безопасности, считаются незаконно удерживаемые лица в Донецке, Луганске - их 110 человек, кроме этого еще десять наших героев находятся незаконно на территории Российской Федерации, а разницы никакой нет, есть определенная процедура. И когда кто-то пытается снизить эти цифры, мы говорим, что это жизнь наших ребят", - сказал Тандит.

Он напомнил, что в ближайшее время Украина передаст 15 человек из списка на освобождение, предоставленного представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Украинской стороне удалось установить местонахождение 58 пленных украинских граждан, которых незаконно держат в Донбассе. Украина предлагает передать за них 228 боевиков,

Напомним, украинская сторона надеется организовать обмен 58 украинских заложников в Донбассе, чье местонахождение подтвердили боевики, на 228 задержанных, которые были озвучены со стороны оппонентов.

15 декабря стало известно, что Украина в качестве жеста доброй воли передаст ОРДЛО 15 человек из "обменного" списка, чтобы разблокировать процесс освобождения украинских заложников.

23 декабря представители "ДНР"/"ЛНР" вновь сорвали переговоры об обмене.