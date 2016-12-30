Одесский припортовый завод остановил свою работу

Одесский припортовый завод объявил об остановке своей работы из-за высокой цены на газ и задолженности перед Нафтогазом Украины в размере 1,5 млрд грн. Об этом сообщается на сайте предприятия.

"В связи с высокой ценой природного газа, поставляемого НАК "Нефтегаз Украины", которая не корреспондируется с ценами на мировом рынке на продукцию завода, принимая во внимание невозможность дальнейшей поставки природного газа в 2017 году со стороны НАК "Нефтегаз Украины" до погашения существующего долга, принято решение о временной остановке производств и цехов завода", - говорится в сообщении.

В ОПЗ отметили, что по согласованию с Фондом государственного имущества Украины, в ведомстве которого находится предприятие, завод ведет поиск компаний, заинтересованных в аренде целостного комплекса на длительный период.

Одесский припортовый завод (город Южный, Одесская область) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

19 октября Кабинет министров одобрил условия повторного конкурса по продаже 99,567% акций ОПЗ и стартовую цену этого пакета на уровне 5,16 млрд грн.

7 декабря в пресс-службе Фонда госимущества Украины сообщили, что конкурс по продаже ПАО "Одесский припортовый завод" не состоялся в связи с отсутствием заявок от потенциальных покупателей.

28 декабря в СМИ появилась информация, что Фонд государственного имущества намерен 1 января 2017 года остановить производственные мощности Одесского припортового завода и в течение трех месяцев передать предприятие в аренду.