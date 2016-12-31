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Главная » Страна » Видео В 2016 году в зоне АТО погибли 211 украинских военных, – Порошенко
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Видео В 2016 году в зоне АТО погибли 211 украинских военных, – Порошенко

<span class="label red">Видео</span> В 2016 году в зоне АТО погибли 211 украинских военных, – Порошенко
Петр Порошенко / Фото: Пресс-служба президента

Президент посмертно присвоил звание Героя Украины 21-летнему Никите Яровому, погибшему в бою у Луганского

31.12.16 28
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В течение 2016 года в районе проведения антитеррористической операции погибли 211 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко, выступая в Мариуполе.

"Только в течение этого года 211 военнослужащих ВСУ отдали свою жизнь за мир и свободу", – заявил Порошенко.

Президент посмертно наградил званием Герой Украины 21-летнего Никиту Ярового, который погиб в бою у поселка Луганское.

Порошенко также сообщил, что сегодня, 31 декабря, во время его пребывания в районе Широкино в 4 км от них состоялся обстрел и попытка штурма.

"Мы имеем дело с российским врагом, у которого ничего святого, даже Рождества. Никакой тишины, о которой договорились в Минске, так и не наступило. Даже сейчас, когда мы были возле Широкино в 4 км от нас был артиллерийских обстрел и попытка штурмовых действий ", – заявил Порошенко.

Президент и делегация сенаторов США почтили минутой молчания память погибших в АТО.

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