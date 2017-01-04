Порошенко рассказал, как будет развиваться партнерство Украины с Польшей

В духе доверия, уважения и взаимной поддержки

Президент Петр Порошенко поблагодарил Польшу за усилия в укреплении международного единства и солидарности с Украиной. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Порошенко поздравил президента Польши Анджея Дуду по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Украиной и Польшей.

Глава государства подчеркнул, что высоко ценит поддержку Польского государства, которое первым из стран мира признало независимость и суверенитет Украины, и особо благодарен за последовательные и целенаправленные усилия Польши в укреплении международного единства и солидарности с Украиной в эти сложные времена, связанные с необходимостью противостоять российской агрессии.

"Сегодняшний высокий уровень украинско-польских отношений был достигнут благодаря мудрости и зрелости наших народов, которые, пройдя через испытания трагической историей, научились по-настоящему ценить взаимную дружбу и братство", – отметил Порошенко.

Президент верит, что украинско-польское стратегическое партнерство безальтернативно и в дальнейшем продолжит развиваться в духе доверия, уважения и взаимной поддержки.