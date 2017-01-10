Послом США в Украине останется Мари Йованович

Трамп не планирует ее увольнение с должности

Посольство США в Украине исключает отзыв Мари Йованович в связи с избранием Дональда Трампа президентом США. Об этом сообщают Украинские новости со ссылкой на источник в посольстве.

"Есть 2 типа назначения дипломатов: политическое и карьерное. Мари Йованович является карьерным дипломатом, потому ее это не коснется", – сказал собеседник агентства.

Ранее появилась информация, что штаб будущего президента США Дональда Трампа издал указ о немедленном увольнении всех послов США, являющихся политическими назначенцами президента Барака Обамы.