Подразделения ПВО отработали выполнение поставленных задач как днем, так и ночью

Подразделения противовоздушной обороны оперативно-тактической группировки "Юг" вместе с подразделениями боевого обеспечения ВСУ провели тактико-специальные занятия в Херсонской области возле админграницы с оккупированным Россией Крымом, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Во время занятий военнослужащие отработали вопросы управления и взаимодействия разнородных подразделений: аэрозольную маскировку при смене стартовых позиций, скрытое выдвижение в районы развертывания подразделений ПВО, а также совместное движение колонны на большое расстояние", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что особенностью этих учений было выполнение поставленных задач подразделениями ПВО как днем, так и ночью. Тактико-специальные занятия проводились в напряженном режиме с интенсивным применением имитационных воздушных целей. "Во время занятий военнослужащие, которые прошли боевую выучку в зоне проведения АТО и имеют немалый опыт боевого применения штатного вооружения, делились опытом с выпускниками учебных подразделений прошлого года", - отмечается в сообщении.









Фото: mil.gov.ua

Напомним, в декабре 2016 года Украина провела учебные стрельбы Воздушных сил ВСУ. Всего было запущено 16 ракет, которые успешно поразили все цели. Обучение продолжались в районе полуострова Крым, который де-юре является территорией Украины. В России ракетные стрельбы вызвали волну недовольства и угроз.