Додон хочет разорвать соглашение об ассоциации с ЕС

Соответствующее решение может быть принято в случае победы на парламентских выборах пророссийских сил

Президент Молдовы Игорь Додон, который выступает за тесное сотрудничество с Россией, надеется, что Соглашение об ассоциации Молдова-ЕС будет аннулировано Кишиневом после следующих парламентских выборов. Об этом он заявил во время своего визита в Москву, сообщает Интерфакс.

"Есть реальная ситуация. Мы прагматики. Мы понимаем, что есть Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Кстати, я неоднократно выступал против подписания этого соглашения. Я считаю, что это соглашение Молдове никаких плюсов не принесло", – подчеркнул Додон во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, Молдова потеряла российский рынок, тогда как объемы молдавского экспорта в ЕС снизились.

"То есть мы ничего не получили от подписания этого соглашения. И я не исключаю, что после следующих парламентских выборов будет позиция, и я поддержу эту позицию парламентского большинства - Партии социалистов", – отметил президент Молдовы.

"Надеюсь, что они (Партия социалистов, к которой принадлежит Додон, – ред.) получат парламентское большинство, и это соглашение будет аннулировано", – заключил президент Молдовы.

Напомним, во время избирательной кампании Игорь Додон неоднократно заявлял, что будет настаивать на денонсации Соглашения об ассоциации с Евросоюзом и интеграции в Евразийский Союз.