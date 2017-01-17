Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Свой — чужой. Почему закон о коллаборационизме необходим Крыму и Донбассу
Свой — чужой. Почему закон о коллаборационизме необходим Крыму и Донбассу
Фото: открытые источники

Свой — чужой. Почему закон о коллаборационизме необходим Крыму и Донбассу

В Украине разрабатывают законопроект, который должен определить понятие коллаборационизма с оккупационными властями. Если документ будет грамотно составлен, рядовые жители Крыма и Донбасса перестанут бояться возвращения украинской власти

Алексей Батурин - 17.01.17 325
0000

Рассуждая о проблеме коллаборационизма, украинские политики чаще всего концентрируются на наказании людей, которые пошли служить агрессору. Проукраински настроенные жители оккупированных территорий обращают внимание на ещё один важный нюанс. Многие обыватели, живущие в Крыму и Донбассе, разочаровались в новых порядках, но боятся возвращения украинской власти, опасаясь преследований. Закон о коллаборационизме, в котором было бы чётко указано, кто именно должен понести ответственность за сотрудничество с оккупантами, сможет развеять эти опасения.

Впервые о необходимости принятия такого закона заговорили вскоре после аннексии Крыма. Однако дальше слов дело пока не идёт, поэтому активисты нескольких общественных организаций взяли инициативу по разработке законопроекта на себя.

Обычные граждане Украины

Виталий Овчаренко

представитель общественных организаций "Платформа спільних дій" и "Інформаційний центр Майдан-моніторинг"

— Когда мы начали обсуждать тему коллаборационизма с общественностью Луганской и Донецкой областей, нас очень удивило, что на третий год войны нет соответствующего закона. Мы стали проводить круглые столы в городах, которые какое-то время находились в оккупации. Приглашали на них общественных активистов, чтобы сформулировать видение этого закона и чтобы политики не смогли огульно обвинять в коллаборационизме всех жителей оккупированных территорий. Круглые столы уже прошли в Мариуполе, Краматорске и Северодонецке. Чтобы учесть мнение жителей других регионов страны, вскоре их проведут в Харькове, во Львове, в Киеве, возможно, обговорим эту тему с крымчанами.

Пока обсуждение не закончилось, мы не прописывали конкретный механизм реализации закона, однако уже вышли на несколько тезисов. Например, участники круглых столов пришли к выводу, что к коллаборантам, безусловно, нужно отнести всех членов незаконных силовых организаций, воинских подразделений. На них должна распространяться презумпция виновности, то есть после деоккупации они будут обязаны доказывать, что не совершали преступлений, не убивали украинских солдат.

Если жители оккупированных территорий не являются членами российского оккупационного корпуса, если не состоят в высшем политическом руководстве "республик", им нечего бояться

Уголовного наказания не должны избежать представители высшего политического руководства "ЛНР/ДНР" и самозваные депутаты "советов". Рядовые чиновники могут не опасаться уголовного преследования, но они должны будут пояснить, почему согласились работать в незаконных органах. Однако в любом случае их необходимо лишить права заниматься профессиональной деятельностью на пять-семь-десять лет — это решать суду или специальной комиссии. Что касается других граждан — предпринимателей, рабочих, врачей, учителей, предлагается следующий механизм: если на человека есть заявление, правоохранительные органы его проверят, если заявления нет — нет и претензий.

Во время круглых столов активисты пришли к выводу, что на освобождённых территориях на несколько лет нужно вводить запрет на местные выборы, власть должна назначаться централизованно. Это вынужденная мера, но скоропалительное проведение выборов может навредить региону, ведь люди, которые так долго находились под влиянием враждебного Украине информационного поля, оторваны от общеукраинского дискурса.

Когда мы напишем и отшлифуем законопроект, предложим его депутатам Рады. Некоторые из них заинтересованы, чтобы проект в парламент внесли именно их политические силы. Думаю, в этом году закон наконец будет принят. После этого жители оккупированных территорий поймут, что, если они не являются членами российского оккупационного корпуса, если не состоят в высшем политическом руководстве "республик", им нечего бояться: они обычные граждане Украины.

"В Крыму людей стращают"

Андрей Сенченко

председатель всеукраинского движения "Сила права"

— Я общаюсь со многими крымчанами. Знаю, что там людей стращают, рассказывая, дескать, если они приедут в Украину, их тут же арестуют. Но за что? Если человек, допустим, бизнесмен, какое отношение он имеет к коллаборантам, которые пошли в услужение оккупационным властям?

Закон о коллаборационизме важен и для Крыма, и для Донбасса. Просто для Донбасса вопрос ответственности, в частности уголовной, намного сложнее, потому что там пролилась кровь. В идеале документ должна была разработать власть, но раз она этот вакуум не заполняет, мы делаем это инициативно, силами нашей общественной организации.

Амнистия не означает, что люди не понесут никакого наказания: амнистированные подпадают под административную ответственность

Закон надо принимать в пакете с изменениями в Уголовный кодекс, ведь необходимо чётко обозначить, где заканчивается граница уголовной ответственности и начинается ответственность административная. Возьмём в пример сельского участкового, который работал и "при белых", и "при красных". Строго говоря, оставшись в должности при оккупационных властях, этот человек подпадает под действие Уголовного кодекса. Но если оставить таких людей в поле действия УК, это затронет огромное количество должностных лиц и членов их семей. Поэтому мы должны сначала максимально широко протрактовать те категории, которые подпадают под действие Уголовного кодекса, и одновременно предложить механизм амнистии значительной части этих людей. При этом, разумеется, никто не собирается амнистировать тех, кто открыл ворота врагу: организаторов незаконного референдума и депутатов Верховного Совета Крыма, верхушку оккупационной власти Крыма, военнослужащих либо сотрудников силовых органов, судей, которые изменили присяге.

Амнистия не означает, что люди не понесут никакого наказания: амнистированные подпадают под административную ответственность. Она должна состоять в лишении права на государственную службу на определённый срок. На мой взгляд, правильно было бы на какое-то время лишать амнистированных права избирать и быть избранными.

Нужно учитывать, что, если человек работает, например, инспектором пенсионного фонда в Крыму, он занимается функциями жизнеобеспечения, его не стоит считать коллаборантом, а если он министр в оккупационном правительстве — это однозначно предательство. Поэтому очень важно, чтобы документ не готовили в спешке. Необходимо, чтобы он был очень взвешенным, мы предложим его обществу для обсуждения.

Надеюсь, что в конце февраля законопроект будет готов. Думаю, двух месяцев достаточно, чтобы собрать мнения как жителей свободной части Украины, так и наших граждан, проживающих на оккупированных территориях. Ещё какое-то время займёт обобщение замечаний и доработка документа, после этого предложим его парламенту. Но есть проблема — наши законодатели. На мой взгляд, нынешний состав Рады не способен принимать какие-то документы, которые требуют проявления воли не только Банковой, но и воли каждого депутата.

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , , , ,
Читайте по теме
Международный суд ООН раскрыл подробности иска Украины против РоссииГеращенко: Боевики требуют от Украины освободить людей, которых вообще не удается найтиАваков считает реальным восстановление контроля над границей в Донбассе уже в 2017 году

Читайте также на focus.ua

Новости партнеров

Loading...
Топ-10
  1. Россия имеет такое же отношение к Киевской Руси, как тюбетейка хана Узбека к Владимиру Мономаху, – Свирид Опанасович 40175
  2. Кичащиеся имперским прошлым народы после развала империй обычно впадают в ничтожество, – Свирид Опанасович 15760
  3. Режим Кучма 2.0. Во что обходится переклейка обоев в государстве 2674
  4. Фантомная переправа. Почему российские компании не берутся за Керченский мост 7899
  5. Ликвидация. Как в Украине подготовили плацдарм для налогового террора 6783
  6. Показательная речь. Как выступление Мерил Стрип проявило советскую ментальность 5798
  7. Клюнуть и растереть. 9 картин, героем которых стал петух — символ 2017 года 1989
  8. Вернуть городу смысл. Как и зачем украинский эксперт по недвижимости строит "Хипстер-сити" 1849
  9. Диссиденты. 5 историй людей, которые выступили против "генеральной линии партии" 2785
  10. Удиви меня. 20 самых оригинальных гаджетов и технологий Consumer Electronics Show 1772
  1. Если Порошенко — главный враг, то Путин рано или поздно станет другом, — Тарас Чорновил 3825 / 4364
  2. СБУ запретила мэру польского Перемышля въезд в Украину 2377 / 2660
  3. Международный суд ООН раскрыл подробности иска Украины против России 1817 / 1958
  4. Сыроид: В Украине более миллиона "мертвых душ" получают пенсии 1741 / 2011
  5. Умер последний побывавший на Луне астронавт 1413 / 1566
  6. В Киеве могут опять закрыть школы на карантин 1353 / 1381
  7. Десять бывших "беркутовцев" получили российское гражданство 1292 / 1452
  8. Россия имеет такое же отношение к Киевской Руси, как тюбетейка хана Узбека к Владимиру Мономаху, – Свирид Опанасович 1216 / 40175
  9. Украину спасут решительные меры, но не железная рука, – футуролог Сергей Волошин 1092 / 1984
  10. Киев лишился звания самого дорогого города Украины 893 / 9025
  1. Если Порошенко — главный враг, то Путин рано или поздно станет другом, — Тарас Чорновил 45 / 4364
  2. Международный суд ООН раскрыл подробности иска Украины против России 35 / 1958
  3. Россия имеет такое же отношение к Киевской Руси, как тюбетейка хана Узбека к Владимиру Мономаху, – Свирид Опанасович 16 / 40175
  4. Украину спасут решительные меры, но не железная рука, – футуролог Сергей Волошин 12 / 1984
  5. Кичащиеся имперским прошлым народы после развала империй обычно впадают в ничтожество, – Свирид Опанасович 11 / 15760
  6. Есть такие правила. 12 новых законодательных норм, которые изменят жизнь каждого украинца 8 / 1571
  7. Рабы свободы. Как Россия использует Запад для пропаганды 7 / 966
  8. Ликвидация. Как в Украине подготовили плацдарм для налогового террора 6 / 6783
  9. Аваков считает реальным восстановление контроля над границей в Донбассе уже в 2017 году 6 / 230
  10. США еще в 1994 году взяли на себя обязательство защищать суверенитет Украины, – Порошенко 5 / 357
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2016.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.