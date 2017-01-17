Свой — чужой. Почему закон о коллаборационизме необходим Крыму и Донбассу

Рассуждая о проблеме коллаборационизма, украинские политики чаще всего концентрируются на наказании людей, которые пошли служить агрессору. Проукраински настроенные жители оккупированных территорий обращают внимание на ещё один важный нюанс. Многие обыватели, живущие в Крыму и Донбассе, разочаровались в новых порядках, но боятся возвращения украинской власти, опасаясь преследований. Закон о коллаборационизме, в котором было бы чётко указано, кто именно должен понести ответственность за сотрудничество с оккупантами, сможет развеять эти опасения.

Впервые о необходимости принятия такого закона заговорили вскоре после аннексии Крыма. Однако дальше слов дело пока не идёт, поэтому активисты нескольких общественных организаций взяли инициативу по разработке законопроекта на себя.

Обычные граждане Украины

Виталий Овчаренко представитель общественных организаций "Платформа спільних дій" и "Інформаційний центр Майдан-моніторинг"

— Когда мы начали обсуждать тему коллаборационизма с общественностью Луганской и Донецкой областей, нас очень удивило, что на третий год войны нет соответствующего закона. Мы стали проводить круглые столы в городах, которые какое-то время находились в оккупации. Приглашали на них общественных активистов, чтобы сформулировать видение этого закона и чтобы политики не смогли огульно обвинять в коллаборационизме всех жителей оккупированных территорий. Круглые столы уже прошли в Мариуполе, Краматорске и Северодонецке. Чтобы учесть мнение жителей других регионов страны, вскоре их проведут в Харькове, во Львове, в Киеве, возможно, обговорим эту тему с крымчанами.

Пока обсуждение не закончилось, мы не прописывали конкретный механизм реализации закона, однако уже вышли на несколько тезисов. Например, участники круглых столов пришли к выводу, что к коллаборантам, безусловно, нужно отнести всех членов незаконных силовых организаций, воинских подразделений. На них должна распространяться презумпция виновности, то есть после деоккупации они будут обязаны доказывать, что не совершали преступлений, не убивали украинских солдат.

Если жители оккупированных территорий не являются членами российского оккупационного корпуса, если не состоят в высшем политическом руководстве "республик", им нечего бояться

Уголовного наказания не должны избежать представители высшего политического руководства "ЛНР/ДНР" и самозваные депутаты "советов". Рядовые чиновники могут не опасаться уголовного преследования, но они должны будут пояснить, почему согласились работать в незаконных органах. Однако в любом случае их необходимо лишить права заниматься профессиональной деятельностью на пять-семь-десять лет — это решать суду или специальной комиссии. Что касается других граждан — предпринимателей, рабочих, врачей, учителей, предлагается следующий механизм: если на человека есть заявление, правоохранительные органы его проверят, если заявления нет — нет и претензий.

Во время круглых столов активисты пришли к выводу, что на освобождённых территориях на несколько лет нужно вводить запрет на местные выборы, власть должна назначаться централизованно. Это вынужденная мера, но скоропалительное проведение выборов может навредить региону, ведь люди, которые так долго находились под влиянием враждебного Украине информационного поля, оторваны от общеукраинского дискурса.

Когда мы напишем и отшлифуем законопроект, предложим его депутатам Рады. Некоторые из них заинтересованы, чтобы проект в парламент внесли именно их политические силы. Думаю, в этом году закон наконец будет принят. После этого жители оккупированных территорий поймут, что, если они не являются членами российского оккупационного корпуса, если не состоят в высшем политическом руководстве "республик", им нечего бояться: они обычные граждане Украины.

"В Крыму людей стращают"

Андрей Сенченко председатель всеукраинского движения "Сила права"

— Я общаюсь со многими крымчанами. Знаю, что там людей стращают, рассказывая, дескать, если они приедут в Украину, их тут же арестуют. Но за что? Если человек, допустим, бизнесмен, какое отношение он имеет к коллаборантам, которые пошли в услужение оккупационным властям?

Закон о коллаборационизме важен и для Крыма, и для Донбасса. Просто для Донбасса вопрос ответственности, в частности уголовной, намного сложнее, потому что там пролилась кровь. В идеале документ должна была разработать власть, но раз она этот вакуум не заполняет, мы делаем это инициативно, силами нашей общественной организации.

Амнистия не означает, что люди не понесут никакого наказания: амнистированные подпадают под административную ответственность

Закон надо принимать в пакете с изменениями в Уголовный кодекс, ведь необходимо чётко обозначить, где заканчивается граница уголовной ответственности и начинается ответственность административная. Возьмём в пример сельского участкового, который работал и "при белых", и "при красных". Строго говоря, оставшись в должности при оккупационных властях, этот человек подпадает под действие Уголовного кодекса. Но если оставить таких людей в поле действия УК, это затронет огромное количество должностных лиц и членов их семей. Поэтому мы должны сначала максимально широко протрактовать те категории, которые подпадают под действие Уголовного кодекса, и одновременно предложить механизм амнистии значительной части этих людей. При этом, разумеется, никто не собирается амнистировать тех, кто открыл ворота врагу: организаторов незаконного референдума и депутатов Верховного Совета Крыма, верхушку оккупационной власти Крыма, военнослужащих либо сотрудников силовых органов, судей, которые изменили присяге.

Амнистия не означает, что люди не понесут никакого наказания: амнистированные подпадают под административную ответственность. Она должна состоять в лишении права на государственную службу на определённый срок. На мой взгляд, правильно было бы на какое-то время лишать амнистированных права избирать и быть избранными.

Нужно учитывать, что, если человек работает, например, инспектором пенсионного фонда в Крыму, он занимается функциями жизнеобеспечения, его не стоит считать коллаборантом, а если он министр в оккупационном правительстве — это однозначно предательство. Поэтому очень важно, чтобы документ не готовили в спешке. Необходимо, чтобы он был очень взвешенным, мы предложим его обществу для обсуждения.

Надеюсь, что в конце февраля законопроект будет готов. Думаю, двух месяцев достаточно, чтобы собрать мнения как жителей свободной части Украины, так и наших граждан, проживающих на оккупированных территориях. Ещё какое-то время займёт обобщение замечаний и доработка документа, после этого предложим его парламенту. Но есть проблема — наши законодатели. На мой взгляд, нынешний состав Рады не способен принимать какие-то документы, которые требуют проявления воли не только Банковой, но и воли каждого депутата.