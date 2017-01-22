В начале новой недели в Украине немного похолодает

Самая высокая температура 23 января днем в Киеве была зафиксирована 1899 году – 9 градусов тепла

В ближайшие сутки, 23 января, погоду большей части территории Украины будет определять не очень влажная и не очень холодная воздушная масса. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

День пройдет без существенных осадков. На дорогах – местами гололедица. Ветер прогнозируют западный и юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит 4-9° мороза, в Закарпатье и Карпатах – 10-15° мороза; днем – от 2° мороза до 3° тепла.

В Киеве – без существенных осадков. Температура воздуха ночью опустится до 4-6° мороза, днем – около 0°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 23 января самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 9,0 градусов выше ноля в 1899 году, а самая низкая – ночью на отметке 26,0 градусов ниже ноля в 1942 году.

Во вторник, 24 января, в Украине существенных осадков не ожидается, лишь в северных, Волынской и Ровенской областях ожидается небольшой мокрый снег. На дорогах – гололедица.

Ветер будет дуть западный и юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью опустится до 5-10° мороза, на юге – 0-5° мороза; днем – от 3° мороза до 3° тепла; в Карпатах и на Закарпатье ночью – 10-14° мороза, днем – 4-9° мороза.

В Киеве ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег. Температура воздуха ночью опустится до 5-7° мороза, днем ожидается около 0°.