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Ситуация в Донбассе

Тука предложил способ решения жилищной проблемы переселенцев

Тука предложил способ решения жилищной проблемы переселенцев
Георгий Тука / Фото: УНИАН

Можно использовать израильский опыт

27.01.17 244
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Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука считает, что решить жилищную проблему внутренне перемещенных лиц можно путем внедрения программы по выкупу государством жилья этих лиц, оставшегося на неподконтрольных территориях. Об этом сообщает УНИАН.

Тука отметил, что главной проблемой на сегодняшний день для внутренне перемещенных лиц является отсутствие жилья и невозможность платить за съем квартиры.

По мнению Туки, решить эту проблему могло бы использование израильского опыта, когда государство выкупает у людей их жилье, оставшееся на временно неподконтрольных территориях, а за эти деньги граждане могут или купить новое на вторичном рынке, или инвестировать в новостройку.

"Сейчас никто не может взять на себя ответственность относительно сроков возвращения неподконтрольных территорий, но не подлежит сомнению то, что государство должно проводить политику по возвращению этих территорий. Если государство в свое время не защитило граждан от горстки террористов, то это не означает, что на сегодняшний день государство может отстраниться от выполнения своих обязательств перед гражданами. Поэтому я убежден, что именно государство должно брать на себя это бремя", – сказал Тука.

Напомним, Министерство социальной политики Украины по состоянию на 12 декабря 2016 года поставило на учет 1 млн 654 тыс. 845 внутренних переселенцев.

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