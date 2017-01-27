Турчинов: Добровольцы показали, что Украина может себя защитить даже без иностранной помощи

Именно они первыми приняли бой в начале российской агрессии

Добровольческие батальоны показали, что Украина может себя защитить даже тогда, когда нет помощи от иностранных партнеров.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время презентации книги о добровольческих батальонах, передает Эспрессо.

"Показали, что Украина может себя защитить, даже когда ни одного патрона нам наши партнеры не дали. И все это благодаря тем, кто добровольно пошел первым", - отметил секретарь СНБО.

Он подчеркнул, что именно добровольцы дали возможность выиграть время и создать настоящую армию, Нацгвардию и оборонно-промышленный комплекс, получить реальное оружие и показать, что "Украина была, есть и будет".

"Именно добровольческие батальоны, которые первыми приняли бой вместе с батальонами Нацгвардии и с первыми подразделениями Вооруженных сил, не только остановили врага, но и отбросили его на сотни километров назад", - отметил Турчинов.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что 2017 год станет переломным в вопросе освобождения оккупированных территорий Донбасса.