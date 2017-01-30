Слушания в Гааге по иску Украины против РФ начнутся в марте

Иск подан в рамках международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации

Слушания в Международном суде ООН в Гааге (Нидерланды) по иску Украины для привлечения России к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении незаконной агрессии против Украины начнутся в марте 2017 года. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает Интерфакс-Украина.

"В марте начнутся слушания в Международном суде ООН по нашему иску, который мы подали против России, поскольку она последовательно нарушает и конвенцию по запрету финансирования терроризма и конвенцию о запрете расовой дискриминации", – сказал Климкин.

Ранее сообщалось, что 16 января 2017 года Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.