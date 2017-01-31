Альтернативы поставкам угля из ОРДЛО пока нет, – Гройсман

Необходимо переходить на другие виды угля, но это требует времени, а людям электричество нужно сегодня

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что поставкам угля с неподконтрольных территорий Донбасса альтернативы пока нет. Об этом премьер сказал в эфире ICTV, отвечая на вопрос о блокаде железнодорожного сообщения с неконтролируемой частью Луганской области, передает Интерфакс-Украина.

"Это наша земля, это наши недра, все предприятия зарегистрированы на украинской земле – нашей, контролируемой, и я не вижу сегодня другого варианта, кроме как получать этот уголь. Все остальное, это – нам необходимо делать модернизацию, нужно переходить на другие виды угля, нужно делать много других вещей, но это все занимает время, а люди хотят сегодня включить свет, сегодня подогреть еду, сегодня пользоваться бытовой техникой", – сказал Гройсман.

По его словам, Украина потребляет 24 млн тонн энергетического угля, 9 млн тонн угля группы А, который используется на ТЭС, добывается на неподконтрольной территории.

"Необходимо на все вещи смотреть абсолютно открыто, и, если кто-то радуется, что он перекрыл украинцам электроэнергию, то я очень этим обеспокоен и хочу подчеркнуть – мы сделаем все для того, чтобы угля в Украине было достаточно для нужд населения и производства электроэнергии", – сказал Гройсман.

Напомним, 25 января ветераны АТО заблокировали участок железной дороги Луганск – Попасная в рамках торговой блокады оккупированных регионов Донбасса. Вследствие этих действий было заблокировано движение 12 поездов с общим количеством 700 вагонов.

26 января ветераны АТО заблокировали еще и узловую станцию "Светланово" в Луганской области.

29 января организаторы блокады заявили о намерении заблокировать Станицу Луганскую, а позднее – перекрыть все проходы к Луганской и Донецкой областям.

В случае применения силового сценария разгона, участники блокады железнодорожных путей в Донбассе готовы к партизанским методам борьбы, а именно – к уничтожению магистралей. Об этом они заявили на странице своей группы в Facebook под названием "Штаб блокады торговли с оккупантами".