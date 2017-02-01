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Кабмин отсрочил до 1 апреля введение референтных цен на лекарства
Фото: abcsofnyc.blogspot.com

Кабмин отсрочил до 1 апреля введение референтных цен на лекарства

Фармацевтические компании убедили правительство немного повременить с началом реализации соответствующего постановления  

01.02.17 293
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Кабинет Министров принял решение отсрочить до 1 апреля начало реализации постановления "О государственном регулировании цен на лекарственные средства". Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"Нашей задачей является обеспечить украинцев качественными лекарствами по честным ценам. Именно поэтому мы начали работу над программой "Доступные лекарства", которая предусматривает государственное регулирование цен и возмещения стоимости лекарств. Приоритетными направлениями являются сердечно-сосудистые заболевания, диабет второго типа и бронхиальная астма", – говорится в сообщении.

Как отмечается, первым шагом программы "Доступные лекарства" является введение государственного регулирования цен на лекарства. Для обеспечения доступности лекарств в Украине, Минздрав устанавливает максимальную референтную цену производителя лекарственного средства по 21 действующему веществу. Этот шаг позволяет снизить стоимость лекарств и привести их к уровню цен Польши, Венгрии, Словакии, Чехии, Латвии (именно эти страны были определены как референтные для Украины).

Подготовительная работа по введению ценового регулирования проводилась в тесной консультации с производителями и операторами рынка лекарственных средств. Некоторые производители согласились на снижение цен и уже начали эту практику.

Однако накануне введения референтных цен на лекарства часть представителей фармацевтической индустрии выразили обеспокоенность, что для надлежащего исполнения указанного регулирования им нужен более длительный переходный период для реализации остатка лекарственных средств, на которые распространяется регулирование цен.

"Правительство Украины понимает важность обеспечения непрерывности лечения хронических болезней и стабильности на рынке лекарств. С этой целью Кабинет Министров Украины принял решение внести изменения в постановления Кабинета Министров Украины от 9 ноября 2016 года "О государственном регулировании цен на лекарственные средства" и отсрочить начало ее реализации до 1 апреля 2017 года", – отметили в Кабмине.

Таким образом, реферирование цен вступит в действие одновременно с программой возмещения стоимости лекарственных средств, предусмотренной постановлением Кабинета министров Украины от 9 ноября 2016 года "О введении возмещения стоимости лекарственных средств". Одновременное введение упомянутых программ усилит положительное действие каждой из них, уверены в правительстве.

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