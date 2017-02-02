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Главная » Страна » Порошенко готов провести референдум о вступлении Украины в НАТО
Порошенко готов провести референдум о вступлении Украины в НАТО
Петр Порошенко / Фото: Пресс-служба президента

Порошенко готов провести референдум о вступлении Украины в НАТО

Североатлантический альянс – единственный эффективный механизм безопасности в мире

02.02.17 132
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Президент Украины Петр Порошенко намерен провести референдум, на который будет вынесен вопрос о вступлении нашей страны в НАТО. Об этом он заявил в интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke, опубликованном газетой Berliner Morgenpost, передает Deutsche Welle.

Порошенко заявил "о необходимости НАТО" и сообщил, что, если украинцы проголосуют за вступление страны в Альянс, он сделает все возможное для этого.

"Четыре года назад лишь 16% украинцев поддерживали вступление в НАТО. Сейчас таких 54%. Как президент, я руководствуюсь мнением моего народа – я проведу референдум о перспективах членства Украины в НАТО", – отметил Порошенко, отвечая на вопрос о том, является ли вступление в НАТО реалистичной целью для Украины.

Порошенко подчеркнул, что гордится быть президентом страны, в которой более 70% жителей поддерживают Евросоюз.

"Во времена Brexit и правых популистов это впечатляет", – заметил он.

Порошенко считает, что Украина находится на правильном пути для выполнения всех условий, требуемых при вступлении в ЕС. Порошенко полагает, что Европе "следует понимать, что с Украиной она будет более безопасной, более надежной и более счастливой".

Порошенко добавил, что Евросоюзу следует бороться с правым популизмом, создавая противовес пропаганде, которая в том числе идет из России. Он предположил, что для ЕС было бы правильным шагом основать при участии ряда стран русскоязычный телеканал.

В этом случае европейские избиратели, родившиеся в странах СССР, не находились бы под влиянием "пропагандистских вещателей", располагая альтернативным источником информации.

Порошенко назвал канцлера Германии Ангелу Меркель и кандидата на пост канцлера ФРГ Мартина Шульца блестящими политиками.

"Я буду уважать выбор немецкого народа – пока они не проголосуют за популистов", – добавил Порошенко.

Напомним, 17 января 2017 года Порошенко заявил в интервью Bloomberg, что НАТО остается единственным эффективным механизмом безопасности в мире.

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