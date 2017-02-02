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Ситуация в Авдеевке

Боевики обстреливают жилые кварталы в Авдеевке: есть убитые

Боевики обстреливают жилые кварталы в Авдеевке: есть убитые
Фото: facebook.com/LarysaSargan

Огонь ведут по центрам предоставления гуманитарной помощи

02.02.17 108
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Боевики возобновили обстрел Авдеевки. Под огонь попали жилые кварталы города. Уже известно об двух убитых. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook.

"Безмозглые рашисти только что жестко обстреляли Авдеевку. Снаряды прицельно легли в точки предоставления гуманитарной помощи населению. Обстреляли стадион в центре города рядом с нами, где находится палаточный городок и пункты обогрева, обстреляли школу №2, где был пункт приема гуманитарной помощи. По предварительным данным у нас от обстрелов 1 человек погиб, 1 ранен. Обстрел продолжается", - написал он.

Позже Жебривский сообщил, что от ранений скончалась еще одна женщина. Кроме того, иностранный журналист получил ранение в лицо.

Также в результате обстрелов перебит газопровод и теплотрасса по ул. Молодежной. Один снаряд попал в оперативно-спасательный автомобиль ГСЧС.

Напомним, с 29 января пророссийские боевики активно обстреливают позиции украинских военных возле Авдеевки и жилые кварталы города и не соглашаются прекратить огонь. 30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без водо-, электро - и теплоснабжения. В результате отключения высоковольтной линии было прекращено электроснабжение Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции. В городе объявлено чрезвычайное положение.

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