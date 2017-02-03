Жители Донецка пытались заблокировать артиллерию боевиков, – Тука

В Донецке гражданские пытались заблокировать артиллерию боевиков, которая используется для обстрелов Авдеевки. Об этом сообщил в Facebook замминистра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

"По имеющейся информации, гражданские жители Донецка попытались прекратить "работу" артиллерии, которая стреляла по Авдеевке. Были названы "предателями" и разогнаны выстрелами в воздух", – сообщил Тука.

Напомним, с 29 января пророссийские боевики активно обстреливают позиции украинских военных возле Авдеевки и жилые кварталы города и не соглашаются прекратить огонь. 30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без водо-, электро- и теплоснабжения. В результате отключения высоковольтной линии было прекращено электроснабжение Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции. В городе объявлено чрезвычайное положение.

2 февраля боевики возобновили обстрел Авдеевки. Под огонь попали жилые кварталы города. Известно об двух убитых.